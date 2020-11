Bjarne Riis vertrekt na een jaar als ploegbaas van NTT Pro Cycling. De 56-jarige Deen was van plan om ook mede-eigenaar te worden van de Zuid-Afrikaanse WorldTour-ploeg, waar hij dit seizoen na ruim vier jaar terugkeerde in het wielrennen, maar dat gaat niet door.

"Het was voor ons allemaal een geweldige ervaring om deel uit te maken van NTT Pro Cycling. Ik ben dankbaar voor de kans die me geboden is en wens ze het beste in de toekomst", aldus Riis, zonder een reden voor zijn vertrek te noemen.

Onder het bewind van de spraakmakende Deen boekte NTT Pro Cycling dit seizoen zes dagoverwinningen. Er werd onder meer een rit gewonnen in Parijs-Nice (Giacomo Nizzolo) en de Giro d'Italia (Ben O'Connor).

Riis beleeft een bewogen wielerloopbaan. De Deen won de Tour de France van 1996, maar gaf elf jaar later toe dat hij in die jaren het verboden middel epo had gebruikt. Omdat de zaak verjaard was, kon zijn Tour-zege hem niet worden afgenomen.

Ook als ploegleider werd Riis in verband gebracht met doping. Onder anderen oud-renners Tyler Hamilton en Michael Rasmussen beweren dat er tussen 2001 en 2015 verboden middelen werden gebruikt bij CSC en later Tinkoff-Saxo, de ploeg waar Riis voor werkte. De oud-toprenner heeft dat echter altijd ontkend.

Riis was dit jaar nog in gesprek met NTT Pro Cycling om mede-eigenaar te worden, maar die onderhandelingen zijn stopgezet nu hij de Zuid-Afrikaanse formatie verlaat. Het is nog niet duidelijk wat hij nu gaat doen.