De Amerikaanse wielrenner Quinn Simmons mag blijven bij Trek-Segafredo. De schorsing voor het negentienjarige talent voor 'opruiende berichten' op Twitter is opgeheven, zo bevestigen hij en teambaas Luca Guercilena dinsdag aan Cyclingnews.

Simmons werd eind september op non-actief gezet door Trek-Segafredo voor het gebruiken van een zwarte emoji bij een tweet waarin hij de Amerikaanse president Donald Trump steunde. Veel mensen bestempelden dat als een racistische actie.

De jonge Simmons reageerde op een oproep op Twitter van wielerjournalist José Been, die na een debat tussen de presidentskandidaten Trump en Joe Biden zei dat alle Trump-aanhangers haar moesten ontvolgen.

Trek-Segafredo nam de zaak hoog op en hield Simmons maandenlang buiten de ploeg. "Helaas heeft Quinn Simmons opruiende berichten geplaatst die naar onze mening verdeeldheid zaaien en schadelijk zijn voor het team, het wielrennen en de fans", motiveerde de ploegleiding het besluit.

De Amerikaanse wielerformatie zegt nu mediatrainingen te gaan geven aan Simmons om herhaling in de toekomst te voorkomen. Simmons, die de trainingen van de ploeg ook al heeft hervat, staat te boek als een groot talent. In 2019 werd hij wereldkampioen bij de junioren. Hij maakte dit jaar zijn debuut in het profpeloton.