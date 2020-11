Alex Dowsett gaat op 12 december een poging wagen om het werelduurrecord weer op zijn naam te zetten. De 32-jarige Brit wil op de Manchester Velodrome de Belg Victor Campenaerts van de troon stoten.

Dowsett was in 2015 al een keer werelduurrecordhouder, nadat hij in Manchester 52,937 kilometer aflegde in zestig minuten. Die afstand werd iets meer dan een maand later alweer verbeterd door Bradley Wiggins (54,526 kilometer).

Campenaerts zette het record vorig jaar april op hoogte in het Mexicaanse Aguascalientes op 55,089 kilometer. Tussendoor was het onder anderen de Nederlander Dion Beukeboom (52,757 kilometer in 2018) niet gelukt om de afstand van Wiggins succesvol aan te vallen.

Dowsett weet dat Campenaerts de lat heel hoog heeft gelegd. "Het wordt heel lastig, maar ik geloof dat ik het record van hem kan afpakken", zegt de renner van Israel Start-Up Nation dinsdag. "Bij mijn poging in 2015 deed ik genoeg om een record neer te zetten, maar toen had ik ook het gevoel dat ik beter kon. Ik ben heel blij dat ik het nog een keer kan proberen."

Dowsett won vorige maand de achtste etappe van de Giro d'Italia. Sinds zijn terugkomst uit Italië is hij zich specifiek aan het voorbereiden op zijn werelduurrecordpoging, die live te zien zal zijn en officieel is goedgekeurd door de UCI.

Alex Dowsett bij zijn succesvolle poging in 2015. Hij verloor het record na 36 dagen aan Bradley Wiggins. (Foto: ANP)