Jumbo-Visma heeft voor de eerste keer het ploegenklassement in de WorldTour gewonnen. De Nederlandse formatie houdt Deceuninck-Quick-Step nipt achter zich op de ranking van de internationale wielerbond UCI.

Quick-Step voerde het teamklassement lange tijd aan, maar door de eindzege van Primoz Roglic in de Vuelta a España stoot Jumbo-Visma de Belgische wielerformatie van de eerste plek (9.919 om 9.776,16 punten). UAE Team Emirates eindigt op gepaste afstand als derde met 8.503 punten.

Jumbo-Visma, dat in 2020 met 23 overwinningen wel een stuk minder zeges boekte dan Quick-Step (39) en UAE Team Emirates (33), heeft de eerste plek voor een groot deel te danken aan het sterke seizoen van Roglic en Wout van Aert.

De 31-jarige Roglic won in de Tour de France drie etappes en eindigde de Ronde van Frankrijk nipt als tweede, nadat hij in de voorlaatste etappe zijn leiding in het algemeen klassement aan Tadej Pogacar verloor.

In de Ronde van Spanje nam de Sloveen revanche door niet alleen de eindzege veilig te stellen, maar ook vier Vuelta-etappes te winnen. In oktober schreef Roglic bovendien Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam.

Teamklassement WorldTour 1. Jumbo-Visma - 9.919 punten

2. Deceuninck-Quick-Step - 9.776,16 punten

3. UAE Team Emirates - 8.503 punten

4. INEOS Grenadiers - 7.628,33 punten

5. Team Sunweb - 7582,71 punten

18 van 23 zeges op naam Roglic of Van Aert

De sterke maanden van Van Aert begonnen in augustus met overwinningen in de eendagskoersen Strade Bianche en Milaan-San Remo. De Belg won daarna ook onder meer een etappe in het Critérium du Dauphiné en twee ritten in de Tour de France, waar hij als meesterknecht belangrijk was voor Roglic.

Van de 23 overwinningen van Jumbo-Visma in de WorldTour afgelopen seizoen gingen er 18 naar Roglic of Van Aert. De andere zeges kwamen op naam van Dylan Groenewegen (drie) - de sprinter reed geen wedstrijd meer nadat hij begin augustus in de Ronde van Polen een grote crash veroorzaakte - George Bennett en Sepp Kuss.

Het is dan ook geen verrassing dat Roglic en Van Aert beiden in de top drie van het individuele klassement staan. Roglic mag zich de beste wielrenner van 2020 noemen met 4.237 punten, terwijl Van Aert in de individuele ranking de derde plek inneemt achter Tour-winnaar Pogacar (2.700 om 3.055).

Bij de vrouwen ging de overwinning in het ploegenklassement naar Trek-Segafredo, de ploeg van Ellen van Dijk en Lucinda Brand. De landenranking wordt overtuigend aangevoerd door Nederland, met name dankzij Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten. Van der Breggen won ook de individuele ranking nipt, voor de Italiaanse Elisa Longo Borghini en nummer drie Van Vleuten.

Primoz Roglic en Wout van Aert bezorgden Jumbo-Visma de winst in het ploegenklassement van de UCI WorldTour. (Foto: Pro Shots)