In Madrid eindigde zondag een van de bijzonderste wielerseizoenen uit de geschiedenis, waarin ondanks de coronapandemie bijna alle grote koersen gereden werden. Namens Nederland waren Anna van der Breggen en Mathieu van der Poel het succesvolst in 2020.

In het jaar dat Van der Breggen aankondigde dat ze na volgend seizoen zal stoppen, bewees de dertigjarige renner van Boels-Dolmans dat die keuze niks met haar prestaties te maken heeft.

De regerend olympisch kampioen was dit jaar met acht zeges de succesvolste renner van het vrouwenpeloton. Ze begon in februari met een rit- en de eindzege in de Setmana Ciclista Valenciana en was na de coronapauze de beste bij de wegrit van de NK, de tijdrit bij de EK, de Giro Rosa, de tijdrit én de wegrit bij de WK en in de Waalse Pijl.

Annemiek van Vleuten staat tweede op de zegelijst van 2020 met zeven overwinningen. De wereldkampioen van vorig jaar was hoogstwaarschijnlijk de succesvolste renner van het seizoen geweest als ze in september niet haar pols gebroken had terwijl ze stevig aan de leiding stond in het klassement van de Giro Rosa.

Meeste zeges in 2020 1. Anna van der Breggen (Ned/Boels-Dolmans) - 8

2. Annemiek van Vleuten (Ned/Mitchelton-SCOTT) - 7

3. Lorena Wiebes (Ned/Sunweb) - 4

Juthatip Maneephan (Tha/Alé BTC Ljubljana) - 4

Margarita Victoria García (Spa/Alé BTC Ljubljana) - 4

6. Lizzie Deignan (GB/Trek-Segafredo) - 3

Lisa Brennauer (Dui/Team Ceratizit–WNT) - 3

Elisa Longo Borghini (Ita/Trek-Segafredo) - 3

Lotte Kopecky (Bel/Lotto Soudal) - 3

Marianne Vos (Ned/CCC-Liv) - 3

Chloe Hosking (Aus/Rally Cycling) - 3

Tatsiana Sharakova (Bru/Minsk Cycling Club) - 3

Nederlandse vrouwen weer heel dominant

251 dagen nadat ze in het shirt van Parkhotel Valkenburg in de Omloop van het Hageland haar eerste zege van het seizoen boekte, sprintte Lorena Wiebes afgelopen vrijdag als Sunweb-renner naar de winst in de eerste etappe van Challenge by La Vuelta, de laatste vrouwenkoers van 2020.

Het was de 26e en laatste Nederlandse zege in een seizoen waarin de Nederlandse vrouwen wederom met kop en schouders boven de rest van het peloton uitstaken. Australië staat tweede op de zegelijst voor landen met liefst zeventien overwinningen minder.

Landen met meeste zeges in vrouwenkoersen in 2020 1. Nederland - 26

2. Australië - 9

3. Rusland - 7

4. Thailand, Oekraïne, Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Italië - 6

Démare succesvolste renner bij de mannen

Bij de mannen staat Arnaud Démare bovenaan de zegelijst van 2020. De 29-jarige topsprinter mocht veertien keer juichen. Daar had de Fransman, geholpen door de in elkaar gedrukte kalender door de pandemie, slechts iets meer dan twee maanden voor nodig; zijn eerste zege was Milaan-Turijn op 5 augustus en zijn laatste zege was in de elfde rit van de Giro d'Italia op 14 oktober.

Primoz Roglic eindigt net als vorig jaar als tweede op ranglijst van meeste overwinningen. De kopman van Jumbo-Visma won onder meer Luik-Bastenaken-Luik en de Vuelta a España en kwam uit op een totaal van twaalf zeges. Daarmee bewees hij wederom waarom hij de beste renner van het moment genoemd wordt.

Toch moest Roglic ook een grote teleurstelling slikken in 2020: hij verloor in de Tour de France de leiding in het klassement op de voorlaatste dag aan Tadej Pogacar. De jonge Sloveen sluit het seizoen af met negen overwinningen. Opvallend genoeg geldt dat ook voor zijn generatiegenoot Remco Evenepoel. De Belg moest zijn seizoen half augustus al beëindigen door een ernstige val in de Ronde van Lombardije, maar won daarvoor elke rittenkoers waar hij aan de start stond (San Juan, Algarve, Burgos en Polen).

Vorig jaar was Dylan Groenewegen met vijftien zeges de succesvolste renner van het seizoen. De Nederlandse topsprinter won in 2020 maar drie koersen, vooral omdat hij sinds begin augustus op non-actief staat na de vreselijke crash met Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen.

WorldTour-renners met meeste zeges in 2020 1. Arnaud Démare (Fra/Groupama-FDJ) - 14

2. Primoz Roglic (Slv/Jumbo-Visma) - 12

3. Tadej Pogacar (Slv/UAE Team Emirates) - 9

Remco Evenepoel (Bel/Deceuninck-Quick-Step) - 9

5. Pascal Ackermann (Dui/BORA-hansgrohe) - 8

6. Sam Bennett (Ier/Deceuninck-Quick-Step) - 7

Caleb Ewan (Aus/Lotto Soudal) - 7

Filippo Ganna (Ita/INEOS) - 7

9. Wout van Aert (Bel/Jumbo-Visma) - 6

Fernando Gaviria (Col/UAE Team Emirates) - 6

Relatief weinig Nederlandse zeges

In elke grote ronde eindigde een Nederlander in de top tien (Tom Dumoulin werd zevende in de Tour, Wilco Kelderman werd derde in de Giro en Wout Poels werd zesde in de Vuelta), maar er waren relatief weinig Nederlandse zeges bij de mannen in 2020.

De pas negentienjarige Olav Kooij geldt met zes overwinningen als de succesvolste Nederlander van het seizoen, maar hij wordt pas halverwege volgend jaar prof bij Jumbo-Visma en reed nog niet op het hoogste niveau.

Van de Nederlandse profs deed Mathieu van der Poel het 't best met vijf overwinningen. De kopman van Alpecin-Fenix zorgde met een ritzege in de Tirreno-Adriatico, een rit- en de eindzege in de BinckBank Tour en de zeer fraaie zege in de Ronde van Vlaanderen ook voor vier van de slechts zes Nederlandse WorldTour-overwinningen in 2020.

Jakobsen (etappezege in de Ronde van Polen) - voor wie het vooral een overwinning is dat hij over een paar weken weer kan trainen - en Groenewegen (etappezege in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten) zorgden voor de overige Nederlandse zeges op het hoogste niveau.

Nederlandse renners met meeste zeges in 2020 1. Olav Kooij (Jumbo-Visma Development Team) - 6

2. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) - 5

3. Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick-Step) - 4

4. Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) - 3

5. David Dekker (SEG Racing Academy) - 2

Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix) - 2

Landen met meeste zeges in mannenkoersen in 2020 1. Italië - 48

2. Frankrijk - 46

3. België - 45

4. Colombia - 34

5. Australië, Duitsland - 33

7. Polen - 29

8. Nederland - 28

9. Slovenië - 22

10. Groot-Brittannië - 20

Jumbo-Visma eindigt als derde op zegelijst

Jumbo-Visma kende vooral door (grote) overwinningen van Roglic en Wout van Aert een zeer succesvol seizoen, maar de Nederlandse ploeg boekte niet de meeste zeges in 2020. Die eer gaat voor het achtste (!) jaar op rij naar Deceuninck-Quick-Step.

De Belgische ploeg van Evenepoel, Sam Bennett en Julian Alaphilippe komt uit op 39 overwinningen, zes meer dan de UAE Team Emirates-formatie van Pogacar. Jumbo-Visma staat derde op deze lijst met 23 zeges.

De zwart-gele ploeg is mogelijk wel de winnaar van het ploegenklassement van de WorldTour. De UCI zal die eindrangschikking later deze week nog bekendmaken.