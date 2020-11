Chris Froome beleefde zondag een emotionele laatste etappe in de Vuelta a España, tevens zijn laatste optreden namens INEOS Grenadiers. De 35-jarige Brit maakt na elf jaar de overstap naar Israel Start-Up Nation.

"Het was vanzelfsprekend een emotionele laatste dag met het team", zei Froome na de achttiende Vuelta-etappe in Madrid, waar Primoz Roglic de eindzege veiligstelde. "Ik kijk uit naar wat komen gaat, maar het is nu ook tijd om terug te kijken naar de hoogte- en dieptepunten van de afgelopen elf jaar."

In juli werd bekend dat INEOS het aflopende contract van Froome niet zou verlengen en dat hij na dit seizoen de overstap zou maken naar Israel Start-Up Nation. De zevenvoudig winnaar van een grote ronde boekte grote successen met het voormalige Team Sky, maar zijn periode bij de ploeg ging als een nachtkaars uit.

Dit seizoen was Froome - mede door de gevolgen van zijn harde val in het Critérium du Dauphiné van 2019 - ver verwijderd van zijn gebruikelijke niveau. De viervoudig Tour-winnaar viel buiten de selectie voor de Ronde van Frankrijk en had in de Vuelta vooral een dienende rol voor kopman Richard Carapaz, die als tweede eindigde.

Chris Froome speelde in deze editie van de Ronde van Spanje geen rol van betekenis. (Foto: ANP)

'Vuelta 2011 was een speciale race voor mij'

Voor en tijdens de slotrit dacht Froome terug aan de Vuelta van 2011, die hij aanvankelijk als tweede eindigde. Door verdachte bloedwaarden bij de oorspronkelijke winnaar Juan José Cobo werd de geboren Keniaan in de zomer van 2019 alsnog uitgeroepen tot winnaar. Bij de start van de laatste Vuelta-rit werd hij negen jaar na dato onderscheiden met een speciale trofee.

"Ik lag nog op de intensive care toen ik vorig jaar te horen kreeg dat ik de Vuelta van 2011 had gewonnen", zei Froome, die op dat moment net herstellende was van zijn zware val in het Critérium du Dauphiné. "Dat gaf een heel apart gevoel, omdat het een speciale koers voor me was."

"Het is waar ik voor het eerst ontdekte dat ik in staat was om in een grote ronde voor het klassement te rijden. Dat gaf me het vertrouwen om het ook in de Tour de France te proberen. Deze Vuelta was mijn eerste grote ronde sinds mijn ongeluk en hoewel ik nog niet op het gewenste niveau ben, hoop ik dat volgend jaar wel te zijn."