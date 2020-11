Primoz Roglic is trots op zijn titelprolongatie in de Vuelta a España. De kopman van Jumbo-Visma verzekerde zich zondag van zijn tweede eindoverwinning in de Spaanse rittenkoers.

"Ik en mijn ploeggenoten hebben er elke dag voor gevochten. Elke etappe hebben we als een eendagskoers beschouwd. Ik ben erg trots op de prestatie die we met zijn allen hebben neergezet", zei Roglic over zijn eindzege op de site van Jumbo-Visma.

"Gedurende de afgelopen drie weken voelde ik me nog prima in vorm. Ik ben blij dat ik mijn seizoen op deze manier af kan sluiten. De komende periode pak ik even mijn rust, maar daarna ga ik samen met de ploeg plannen maken voor 2021. Er zijn nog wat doelen die ik wil behalen in mijn carrière. Dat is voor mij een enorme motivatie voor de komende jaren."

Het is voor Roglic ook zijn tweede eindoverwinning in een grote ronde. Naast zijn zege van vorig jaar in Spanje werd hij in 2019 derde in de Giro d'Italia en eindigde hij in september als tweede in de Tour de France. Daarnaast zegevierde Roglic dit jaar in de meerdaagse koers Tour de l'Ain en schreef hij met Luik-Bastenaken-Luik een monument op zijn naam.

"De Vuelta-winst van 2019 was natuurlijk speciaal, omdat ik toen mijn eerste grote ronde won", vervolgde de 31-jarige Sloveen. "Desalniettemin schat ik deze overwinning ook heel hoog in, omdat deze deel uitmaakt van het geweldige seizoen dat ik heb gehad."

Roglic was op voorhand al blij dat hij überhaupt kon koersen in Spanje. "We mogen blij zijn dat we, gezien de situatie waarin de wereld verkeert, dit jaar toch de Vuelta hebben kunnen rijden. Daarvoor wil ik de organisatie van de Vuelta en alle betrokkenen bedanken. Het was erg goed geregeld hier."

Primoz Roglic viert de eindzege met zijn ploeggenoten. (Foto: ANP)

Ploegleider Niermann: 'Laten zien dat we beste ploeg zijn'

Ook Grischa Niermann, de ploegleider bij Jumbo-Visma, is zeer te spreken over het werk van de ploeg in de Vuelta. "Op de momenten dat Primoz het moeilijk had, wisten we hem altijd als ploeg te ondersteunen."

"Als ploeg hebben we een enorme stap gezet", zei Niermann. "We mogen ons een van de beste teams van de wereld noemen. Ik ben erg trots op wat we met z'n allen bereikt hebben en welke stappen in onze ontwikkeling we afgelopen jaren hebben gezet. Deze overwinning is een kroon op een heel raar jaar, maar wel op een topseizoen."

Niermann is vanzelfsprekend ook trots op de prestatie van Roglic. "Met vier etappes en de eindoverwinning is deze ronde natuurlijk erg geslaagd voor ons. We hadden met Primoz de topfavoriet in huis. Hij heeft zich teruggeknokt na de teleurstelling van de verloren Tour de France. Het is een absolute topper en een mooie gast om mee te werken."