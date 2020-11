Primoz Roglic heeft zondag voor het tweede jaar op rij de Vuelta a España op zijn naam geschreven. De rode leiderstrui van de kopman van Jumbo-Visma kwam in de vlakke slotrit zoals verwacht niet meer in gevaar. Pascal Ackermann won de sprint in Madrid.

De 31-jarige Roglic heeft in het eindklassement een voorsprong van slechts 24 seconden op de nummer twee Richard Carapaz uit Ecuador. De Brit Hugh Carthy is derde en staat voor het eerst op het podium van een grote ronde. Wout Poels (zesde op 7.16 minuten) is de beste Nederlander.

Roglic is pas de zesde renner die de Ronde van Spanje twee seizoenen op rij wint. De Belg Gustaaf Deloor (1935 en 1936), de Spanjaard Julián Berrendero (1941 en 1942), de Zwitser Tony Rominger (1992, 1993 en 1994), de Zwitser Alex Zülle (1996 en 1997) en de Spanjaard Roberto Heras (2003 en 2004) gingen hem voor.

De Sloveen reed eerder dit seizoen ook elf dagen in de gele leiderstrui in de Tour de France. In die ronde werd hij op de voorlaatste dag van de eerste plaats gestoten door zijn jonge landgenoot Tadej Pogacar, waardoor hij als tweede eindigde. Roglic stond bij zijn laatste vier grote rondes altijd op het podium.

In de achttiende en laatste etappe, die eindigde op een lokaal circuit in Madrid, rekende de Duitser Ackermann in de massasprint af met de Ier Sam Bennett en de Duitser Max Kanter. Het was voor Ackermann zijn tweede ritzege in deze Vuelta.

Met de slotrit van de 75e Ronde van Spanje komt er een einde aan een bijzonder WorldTour-seizoen. Chris Froome reed in Madrid zijn laatste koers als renner van INEOS Grenadiers; de viervoudig Tour-winnaar (35) vertrekt naar Israel Start-Up Nation.

Roglic boekt ook vier ritzeges

Roglic begon een kleine drie weken geleden uitstekend aan de Vuelta, want hij won de eerste etappe. Het was zijn eerste van liefst vier ritzeges in deze ronde. Met Carapaz, de Giro-winnaar van vorig jaar, had de leider van Jumbo-Visma echter een heel sterke tegenstander.

De 27-jarige Ecuadoraan nam de rode trui twee keer over van Roglic (in de zesde en in de twaalfde rit) en hield de strijd om de eindzege tot het laatste weekend spannend.

De tijdrit van afgelopen dinsdag bleek uiteindelijk beslissend. Roglic won de chronorace naar de top van de Mirador de Ézaro en pakte 49 seconden op Carapaz. De kopman van INEOS Grenadiers probeerde het zaterdag nog wel in de laatste bergrit, maar hij boekte slechts 21 seconden in plaats van 45 seconden tijdwinst.