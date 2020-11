Lars van der Haar heeft zondag brons veroverd bij de EK veldrijden in Rosmalen. De Belg Eli Iserbyt nam de Europese titel over van de afwezige Mathieu van der Poel. Met Michael Vanthourenhout ging ook het zilver naar België.

De 29-jarige Van der Haar werd in 2015 de eerste Europees kampioen bij de elite mannen. Drie jaar geleden was hij ook al eens goed voor zilver.

De geboren Amersfoorter had zondag door een fout een slechte start, maar knokte zich langzamerhand naar voren. Na een val van Toon Aerts lag hij alleen derde en die podiumplek hield hij vast.

Iserbyt eindigde vorig jaar in het Italiaanse Silvelle als tweede achter Van der Poel. De 23-jarige Vlaming pakte in Noord-Brabant zijn eerste grote titel als prof. Hij begon als de grote favoriet, had het lastig met Vanthourenhout, maar reed in de zevende van de negen rondes toch definitief weg bij zijn landgenoot.

Van der Poel kroonde zich in 2017, 2018 en 2019 tot Europees kampioen, maar was er zondag in Rosmalen niet bij. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen neemt wat rust na zijn wegseizoen en zal pas in december zijn eerste cross rijden. Drievoudig wereldkampioen Wout van Aert was om dezelfde reden afwezig.

Nederland eindigt EK met drie keer goud

Zaterdag ging de Europese titel bij de vrouwen naar Ceylin del Carmen Alvarado, die net als in februari bij de WK landgenoten Annemarie Worst en Lucinda Brand voorbleef.

Nederland eindigt de EK in eigen land met drie keer goud. Na Alvarado en Ryan Kamp (beloften mannen) op zaterdag was Puck Pieterse zondag de beste bij de beloften vrouwen.

De achttienjarige Amersfoortse kwam na vier ronden in Rosmalen solo aan met een kleine voorsprong op de Hongaarse Kata Blanka Vas. Het brons ging naar Manon Bakker.

Puck Pieterse pakte de Europese titel bij de beloften. (Foto: ANP)