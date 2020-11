Lisa Brennauer heeft zondag voor het tweede jaar op rij de Challenge by La Vuelta op haar naam geschreven. De Duitse verdedigde in de derde en laatste etappe van de Spaanse rittenkoers, de laatste WorldTour-wedstrijd van het jaar, met succes haar leiding in het algemeen klassement. De ritzege ging naar Elisa Balsamo.

Brennauer begon de vlakke slotrit met start- en finish in Madrid met een voorsprong van tien seconden op Elisa Longo Borghini, terwijl het gat met nummer vijf Lorena Wiebes slechts achttien tellen bedroeg. Met zeven tussensprints en legio bonificatieseconden lag alles dan ook nog open in de laatste etappe.

De vlakke rit ontaardde zoals verwacht in een massasprint. Wiebes had goede papieren voor de zege, maar de Nederlandse van Team Sunweb werd op de streep geklopt door Balsamo. De Italiaanse Marta Bastianelli completeerde het podium. Brennauer had genoeg bonificatieseconden gepakt om haar eerste plek veilig te stellen.

Wiebes pakte dankzij haar tweede plek en de tussensprints genoeg bonificatieseconden om naar de derde positie in het eindklassement te stijgen. Longo Borghini bleef de Nederlandse nog net voor in de algemene rangschikking en eindigde als tweede.

Vorig jaar werd de Challenge by La Vuelta ook al gewonnen door Brennauer, die toen Lucinda Brand achter zich hield in het eindklassement. Ellen van Dijk is nog altijd de enige Nederlandse eindwinnaar van de koers in Spanje (2018). Ze werd deze editie vijfde.

Annemiek van Vleuten reed zondag haar laatste race voor Mitchelton-SCOTT. De 38-jarige Nederlandse maakt de overstap naar het Spaanse Movistar, waar ze voor twee seizoenen heeft getekend. Van Vleuten eindigde de Challenge by La Vuelta als zesde op 44 seconden van Brennauer.