Richard Carapaz kan ermee leven dat hij in de Vuelta a España als tweede eindigt achter Primoz Roglic. De Ecuadoraan van INEOS Grenadiers viel zaterdag in de laatste bergrit aan en sloeg een gaatje, maar pakte onvoldoende tijd om de rode trui te veroveren.

Jumbo-Visma-kopman Roglic kwam op de allesbeslissende slotklim 21 seconden na Carapaz over de eindstreep, maar hield in het klassement een marge van 24 tellen. Hugh Carty (+0.47) completeert het Vuelta-podium.

"Ik heb echt genoten van de etappe van vandaag en ik vind het een eer om tweede te worden in de Vuelta", aldus Carapaz, die voor de tweede keer het podium van een grote ronde haalt nadat hij vorig jaar de Giro d'Italia won.

"De ploeg heeft veel werk geleverd en probeerden me altijd goed te positioneren. Mijn ploeggenoten hebben met doorzettingsvermogen en moed gereden. We hebben er alles aan gedaan."

De 27-jarige Carapaz vindt zijn tweede plaats een passende afsluiting van het seizoen. "Ik ben superblij met mijn seizoen en ik denk dat de hele ploeg een goed jaar heeft beleefd."

Het peloton zet zondag in de laatste Vuelta-etappe koers vanuit Hipódromo de la Zarzuela naar Madrid. In de vlakke rit over 139 kilometer ontstaan normaal gesproken geen verschillen meer.