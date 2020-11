Primoz Roglic twijfelde zaterdag niet aan het vasthouden van de rode leiderstrui in de Vuelta a Espa`ña. De kopman van Jumbo-Visma zag zijn rivaal Richard Carapaz op de slotklim wel wegrijden, maar hield op de streep voldoende marge over.

De 31-jarige Roglic kwam zaterdag in de zeventiende etappe 21 tellen na Carapaz over de meet en heeft nog een voorsprong van 24 seconden op de renner van INEOS Grenadiers. De laatste rit van zondag is een vlakke rit en daar worden normaal gesproken geen verschillen meer gemaakt, waardoor Roglic zo goed als zeker is van de eindzege.

"Wat kan ik zeggen? Ik ben superblij en dit is een geweldige manier om eindelijk het seizoen af te sluiten. Aan het eind was ik de beste en was ons team het beste. Ik ben echt trots op deze prestatie", zei Roglic na de etappe op de top van La Covatilla.

"Het is altijd goed om zo'n finale te hebben", vervolgde de viervoudig etappewinnaar in deze Vuelta. "Het was superspannend, maar ik had genoeg over om te weten dat ik het zou halen door mijn eigen tempo te blijven rijden."

Primoz Roglic kwam juichend over de streep in de zeventiende etappe. (Foto: ANP)

Roglic bedankt Hofstede voor hulp op slotklim

Roglic kreeg in de slotfase van de etappe nog hulp van ploeggenoot Lennard Hofstede. De Nederlander zat oorspronkelijk in de kopgroep en kon zijn kopman op de laatste klim nog een tijdje op sleeptouw nemen.

"Elke meter die hij voor mij op kop kon rijden, was heel goed voor mij", aldus Roglic over de 25-jarige Hofstede. "Ik ben hem daar heel dankbaar voor, net als voor het werk van mijn andere ploeggenoten. Ze hebben vanaf de start keihard gereden voor me. We zullen ons dit voor altijd blijven herinneren."

Het wordt voor Roglic zijn tweede eindoverwinning in de Vuelta a España. Vorig jaar was de Jumbo-Visma-renner ook de beste in Spanje. Roglic eindigde eerder dit jaar ook nog als tweede in de Tour de France.