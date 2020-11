Primoz Roglic heeft zaterdag in de laatste bergrit van de Vuelta a España zijn leidende positie in het algemeen klassement met de nodige moeite weten te behouden. De kopman van Jumbo-Visma weerstond een aanval van Richard Carapaz en is vrijwel zeker van de eindoverwinning.

Carapaz sprong enkele kilometers voor de finish weg uit de favorietengroep, terwijl Roglic moest passen. Uiteindelijk pakte de Ecuadoraan 21 seconden op de Sloveen, maar dat was niet genoeg voor de rode leiderstrui.

In het klassement heeft Roglic 24 seconden voorsprong op nummer twee Carapaz. Hugh Carthy, die ook enkele seconden pakte op de rodetruidrager, is op 47 tellen de nummer drie. Wout Poels verloor een kleine minuut op Roglic en blijft in het klassement op ruim zeven minuten zesde.

De bergrit werd gewonnen door David Gaudu. De Fransman van Groupama-FDJ maakte deel uit van een omvangrijke kopgroep en soleerde naar de winst. Hij bleef de Zwitser Gino Mäder een halve minuut voor en de Spanjaard Ion Izagirre ruim een minuut.

Zondag wordt de Vuelta afgesloten met een vlakke etappe over 139 kilometer van Hipódromo de la Zarzuela naar Madrid. In die etappe worden normaal gesproken geen verschillen meer gemaakt.

Drie Nederlanders in omvangrijke kopgroep

De laatste bergrit voerde de renners over 178 kilometer van Sequeros naar de Alto de la Covatilla, een beklimming van de buitencategorie. Onderweg lagen nog vijf andere cols, waarvan een van de eerste categorie.

Nog voor de eerste klim vormde zich een kopgroep van liefst 34 renners. Onder hen bevonden zich met Lennard Hofstede, Alex Molenaar en Julius van den Berg drie Nederlanders.

De vluchters bouwden een voorsprong van bijna vier minuten op, maar door beulswerk van Robert Gesink in het peloton werd het verschil iets teruggebracht. Op de vierde beklimming van de dag viel de kopgroep uiteen en moesten Molenaar en Van den Berg lossen.

Met nog 30 kilometer voor de boeg sprong Marc Soler weg uit het inmiddels uitgedunde peloton. De Spanjaard ging op jacht naar de kopgroep en sloot even later aan. Kort voor de ruim 11 kilometer lange slotklim reden Izagirre, Mäder en Mark Donovan vooraan weg.

Carapaz demarreert op slotklim

Het trio begon de Alto de la Covatilla, die een gemiddelde stijging van 7 procent kende, met een kleine minuut voorsprong op de achtervolgers. De favorietengroep, die werd aangevoerd door Jumbo-Visma, had bijna vier minuten achterstand.

Op het zwaarste deel van de klim reed Izagirre vooraan weg, terwijl de klassementsrenners zich nog gedeisd hielden. De Spanjaard werd enkele kilometers later gepasseerd door Gaudu, die vervolgens naar de ritzege soleerde.

Bij de favorieten ging Aleksandr Vlasov halverwege de klim als eerste in de aanval, waarna Carthy het even later probeerde. Roglic sloot snel aan en een groepje van vijf renners bleef over. Vervolgens demarreerde Carapaz en hij sloeg al snel een gaatje.

Roglic kreeg nog wat hulp van vroege vluchter Hofstede en hield het verschil met Carapaz beperkt tot zo'n twintig seconden. De kopman van INEOS Grenadiers probeerde nog uit te lopen, maar kwam tekort om de leiding in het klassement over te nemen.