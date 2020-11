Ceylin del Carmen Alvarado is dolblij met haar Europese titel veldrijden. De wereldkampioene klopte in Rosmalen Annemarie Worst in een sprint-à-deux, maar dat koste haar naar eigen zeggen ontzettend veel kracht.

"Ik heb nogal diep moeten gaan vandaag. Ik heb me echt helemaal leeg gereden. Dat moest ook wel, want het was behoorlijk spannend", doelde Alvarado voor de camera van de NOS op de strijd met Worst die pas in de laatste meters werd beslist.

Alvarado plaatste in de tweede ronde een demarrage en dat zorgde ervoor dat het hele veld uit elkaar werd getrokken. Alvarado, Wost en Lucinda Brand bleven vooraan over en nadat Brand als eerste moest afhaken, ontdeed Alvarado zich uiteindelijk ook van Worst. Brand werd derde.

"Annemarie en ik waren aan elkaar gewaagd. Ik denk dat de doorslag heeft gegeven dat ik de hele wedstrijd druk zette en niet stilviel. Ik probeerde haar zo veel mogelijk moe te maken zodat de sterkste vrouw zou winnen. We hebben allebei fouten gemaakt, maar dat heeft haar net iets meer de kop gekost."

'Bij elite trui pakken is leuker'

Voor de pas 22-jarige Alvarado, die begin dit jaar wereldkampioene werd, betekende het haar eerste Europese titel in haar carrière. Ze mocht zich al wel een keer Europees kampioen bij de beloften noemen.

"Bij de beloften winnen is leuk, maar deze trui bij de elite pakken is leuker. Dit doet me heel veel. Het was wel een beetje een aparte gewaarwording dat er geen publiek aanwezig was, want ik had het liever met hen gevierd, maar zo is het ook prima."

Alvarado is de zesde Nederlandse die de Europese titel grijpt. Eerder eisten Marianne Vos (2005 en 2009), Daphny van den Brand (2006, 2007, 2010 en 2011), Thalita de Jong (2016), Worst (2018) en Yara Kastelijn (2019) het goud voor zich op.