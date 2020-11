Ceylin del Carmen Alvarado heeft zaterdag de Europese titel veldrijden veroverd. De wereldkampioene klopte in Rosmalen Annemarie Worst in een sprint-à-deux. Lucinda Brand zorgde met de derde plek voor een volledig Nederlands podium.

De 22-jarige Alvarado en de twee jaar oudere Worst waren behoorlijk aan elkaar gewaagd, maar in de sprint was de geboren Dominicaanse een klasse apart. Brand kwam op 22 seconden als derde over de finish en Denise Betsema werd op een kleine minuut vierde.

Voor Alvarado, die begin dit jaar wereldkampioene werd, betekende het haar eerste Europese titel in haar carrière. Ze is de opvolger van Yara Kastelijn, die zaterdag niet verder kwam dan de achtste plaats.

Alvarado is de zesde Nederlandse die de Europese titel grijpt. Eerder eisten Marianne Vos (2005 en 2009), Daphny van den Brand (2006, 2007, 2010 en 2011), Thalita de Jong (2016), Worst (2018) en dus Kastelijn het goud voor zich op.

Alvarado en Worst rijden weg na stuurfout Brand

De Nederlandse vrouwen domineerden de wedstrijd en waren na de eerste ronde met liefst vijf rensters vertegenwoordigd in de kopgroep. In de tweede ronde maakten Alvarado, Worst en Brand zich los van de rest.

Door een stuurfout haakte Brand vooraan af, waarna Alvarado en Worst een gaatje sloegen. De twee koplopers gingen beiden een keer in de fout, maar bleven bij elkaar.

In de slotronde knokte Brand zich terug en sloot weer aan bij haar landgenotes, maar na een versnelling van Alvarado moest ze opnieuw lossen. Worst kon wel mee, maar moest zich in de eindsprint alsnog gewonnen geven.

Bij de beloften was er ook Nederlands succes. Ryan Kamp soleerde naar de Europese titel en bleef de Britten Thomas Mein (tweede) en Cameron Mason (derde) tien seconden voor. Begin dit jaar werd de negentienjarige Fries ook al wereldkampioen bij de beloften.

De mannen verschijnen zondag aan de start in Rosmalen. Mathieu van der Poel is niet van de partij. Hij is aan het bijkomen van zijn wegseizoen en zal pas in december zijn eerste veldrit rijden.