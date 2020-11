Ellen van Dijk is er zaterdag niet in geslaagd om de individuele tijdrit in de Challenge by La Vuelta te winnen. De Nederlandse moest genoegen nemen met de derde tijd. Lorena Wiebes raakte haar leidende positie in het algemeen klassement kwijt.

Van Dijk legde het 9,3 kilometer lange parcours door de straten van Boadilla del Monte af in 12 minuten en 44 seconden. Daarmee was de 33-jarige renster van Trek-Segafredo vier tellen langzamer dan Lisa Brennauer, die de snelste tijd noteerde. De Duitse bleef Elisa Longo Borghini slechts één seconde voor.

Annemiek van Vleuten, die haar laatste koers in dienst van Mitchelton-SCOTT rijdt, gaf acht tellen toe en eindigde als vierde. Maaike Boogaard was op de negende plek de derde Nederlandse in de top tien.

Wiebes, die vrijdag de heuvelachtige openingsrit won, zette op een kleine halve minuut de elfde tijd neer. De 21-jarige Utrechtse verloor de leiding in het klassement aan Brennauer, die nu tien seconden voorsprong heeft op nummer twee Longo Borghini.

Van Dijk bezet op dertien tellen de derde plaats, Van Vleuten is op zeventien seconden de nummer vier en Wiebes zakte naar de vijfde plaats.

Slotrit eindigt zondag in Madrid

De Challenge by La Vuelta, die voorheen bekend stond als de Madrid Challenge, is een driedaagse rittenkoers voor vrouwen die gelijktijdig met de slotdagen van de Vuelta a España wordt gehouden en deel uitmaakt van de WorldTour.

De wedstrijd wordt zondag afgesloten met een etappe van en naar Madrid, waar ook de finish van de Vuelta bij de mannen ligt.

Van Dijk was in 2018 tot dusver de enige Nederlandse eindwinnaar van de Challenge by La Vuelta, die dit jaar weer met een dag is uitgebreid. Brennauer is de titelverdediger. Zij bleef vorig jaar Lucinda Brand voor in het klassement.