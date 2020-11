Primoz Roglic is niet van plan om zaterdag in de laatste bergrit van de Vuelta a España zijn concurrenten enkel te volgen als hij een goede dag heeft. In dat geval gaat de Sloveen in de aanval om een gooi te doen naar de etappezege.

"Morgen is de beslissende dag", beseft Roglic, die deze Vuelta al drie ritzeges boekte. "We moeten gefocust blijven, ons best doen en dan zien we wel hoe het uitpakt. Als ik goede benen heb, ga ik er morgen zeker voor."

De laatste bergrit in de Vuelta gaat zaterdag over 178 kilometer van Sequeros naar de Alto de la Covatilla, een beklimming van de buitencategorie. Onderweg liggen nog vijf cols, waarvan een van de eerste categorie.

Vrijdag moest Roglic in de zestiende etappe genoegen nemen met de tweede plaats. In de sprint van een flink uitgedund peloton werd hij geklopt door Magnus Cort. Wel verdiende hij zes bonificatieseconden, waardoor hij zijn leiding in het algemeen klassement verstevigde.

"Ik ging voor de overwinning vandaag. Ik kwam daar helaas net tekort voor, maar gelukkig pakte ik wat bonificatieseconden", zei de kopman van Jumbo-Visma. "Al met al was het een erg mooie dag voor de ploeg."

Primoz Roglic moest in de sprint zijn meerdere erkennen in Magnus Cort. (Foto: ANP)

'Ik dacht: waarom zou ik niet meesprinten?'

Nadat vluchter Rémi Cavagna enkele kilometers voor de finish werd ingerekend, streed een groep van veertig renners om de ritzege. Topsprinters als Sam Bennett en Pascal Ackermann waren allang gelost, waardoor Roglic besloot om ook mee te doen om de overwinning.

"In de finale dacht ik: waarom zou ik niet meesprinten als er zo veel snelle jongens zijn gelost? Aangezien ik de groene trui draag, moet ik ook kunnen sprinten", liet hij weten. "Het was makkelijker om vandaag zes seconden te pakken dan op de Angliru."

Dankzij zijn bonificatieseconden begint Roglic zaterdag aan de laatste bergetappe met een voorsprong van 45 seconden op nummer twee Richard Carapaz en 53 seconden op nummer drie Hugh Carthy.