Primoz Roglic heeft vrijdag zijn leidende positie in het algemeen klassement van de Vuelta a España verstevigd. De kopman van Jumbo-Visma werd in een heuvelachtige etappe tweede achter Magnus Cort en verdiende daarmee zes bonificatieseconden.

Cort was de sterkste in de sprint van een flink uitgedund peloton. Rui Costa werd kort achter Roglic aanvankelijk derde, maar de Portugees werd gedeclasseerd wegens onreglementair sprinten. Hierdoor eindigde Dion Smith als derde.

Richard Carapaz, de nummer twee in het klassement, kwam als zesde over de finish en Wout Poels was op de twaalfde plek de beste Nederlander.

Voor Cort is het zijn derde ritzege in de Vuelta. In 2016 was de 27-jarige renner van EF Pro Cycling tweemaal succesvol in de Spaanse wielerronde. Hij schreef twee jaar geleden ook een etappe in de Tour de France op zijn naam.

In het klassement vergrootte Roglic zijn voorsprong op Carapaz naar 45 seconden. Hugh Carthy staat derde en heeft nu 53 tellen achterstand op de Sloveen. Poels blijft op de zesde plek de beste Nederlander. Hij heeft 6 minuten en 21 seconden achterstand op Roglic.

Zaterdag staat de laatste bergrit in de Vuelta op het programma. Dan finishen de renners na 178 kilometer op de Alto de la Covatilla, een beklimming van de buitencategorie.

Kopgroep van zes geeft etappe kleur

De zestiende rit voerde het peloton over 162 kilometer van Salamanca naar Ciudad Rodrigo. Onderweg moesten een beklimming van de eerste categorie en een col van de tweede categorie worden bedwongen. De finish lag zo'n 10 kilometer na een afdaling.

Vroeg in de etappe gingen Ángel Madrazo en Juan Felipe Osorio in de aanval en zij kregen even later gezelschap van Rémi Cavagna, Kobe Goossens, Jesús Ezquerra en Robert Stannard. Het sextet bouwde een voorsprong van vijf minuten op.

Op de Puerto El Portillo, de klim van de tweede categorie, moest Osorio zijn medevluchters al snel laten gaan. Het peloton voerde het tempo vervolgens op en met nog 50 kilometer voor de boeg was de voorsprong van de koplopers geslonken naar een kleine twee minuten.

Solo Cavagna strandt in zicht van de haven

Ezquerra besloot zich daarom te laten terugzakken en op de Puerto El Robledo, de col van de eerste categorie, demarreerde Cavagna. Stannard kon als enige aanhaken bij de Fransman en de twee hadden op de top nog een kleine voorsprong op het inmiddels flink uitgedunde peloton.

In het heuvelachtige gedeelte na de laatste gecategoriseerde beklimming sprong Cavagna weg bij Stannard. De dappere renner van Deceuninck-Quick-Step hield lang stand, maar op 2 kilometer van de finish moest ook hij zich gewonnen geven.

Een groep van zo'n veertig renners bleef over en mocht sprinten om de ritzege. In die sprint ging Alejandro Valverde van ver aan, maar bleek Cort veruit de sterkste en eindigde Roglic op gepaste afstand als tweede.