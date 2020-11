Lorena Wiebes heeft vrijdag de eerste etappe gewonnen van de Challenge by La Vuelta. De 21-jarige Utrechtse was de sterkste op de heuvelachtige aankomst.

Wiebes troefde na 82 kilometer tussen Toledo en Escalona de Italiaanse Elisa Balsamo (tweede), de Duitse Lisa Brennauer (derde) en de Servische Jelena Eric (vierde) af in een sprint.

Met Ellen van Dijk (elfde) en Annemiek van Vleuten (dertiende) eindigden er nog twee Nederlanders in de top twintig. Zij hadden vier seconden achterstand op Wiebes.

Voor Wiebes, die halverwege dit jaar overstapte van Parkhotel Valkenburg naar Sunweb, betekende het haar vierde zege van het seizoen. Ze was eerder de beste in de Omloop van het Hageland, de GP Euromat en de Driedaagse Brugge-De Panne.

Voor de appgebruikers: klik op de tweet om de finish van de eerste etappe van de Challenge by La Vuelta te bekijken.

Zaterdag individuele tijdrit op het programma

De Challenge by La Vuelta, voorheen bekend als de Madrid Challenge, is een driedaagse rittenkoers voor vrouwen die gelijktijdig met de slotdagen van de Vuelta a España wordt gehouden en deel uitmaakt van de WorldTour.

Zaterdag staat er een individuele tijdrit over 9,3 kilometer door Boadilla del Monte op het programma en zondag is de start en finish in Madrid, waar de mannen dan ook aankomen na drie weken gefietst te hebben door Spanje.

Van Dijk pakte in 2018 tot dusver als enige Nederlandse de eindzege in de Challenge by La Vuelta, die dit jaar weer met een dag is uitgebreid. Brennauer is de titelverdediger. Zij bleef vorig jaar Lucinda Brand (tweede) voor in het klassement.