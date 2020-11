Jasper Philipsen heeft donderdag de vijftiende rit van de Vuelta a España gewonnen. De jonge Belg was in de langste etappe van deze ronde (230,8 kilometer) de snelste in de sprint van een uitgedund peloton. Primoz Roglic behield de rode leiderstrui.

Mattia Cattaneo leek lang op weg naar een knappe zege, maar de solo van de dertigjarige Italiaan van Deceuninck-Quick-Step strandde mede door de stevige tegenwind op 3,4 kilometer van de streep.

Een aantal sprinters was al gelost in de zware weersomstandigheden, maar Philipsen zat er nog wel bij. De 22-jarige renner van UAE Team Emirates klopte in de oplopende finishstraat in Puebla de Sanabria de Duitsers Pascal Ackermann en Jannik Steimle. De toekomstig ploegmaat van Mathieu van der Poel boekte zijn derde zege van 2020 en zijn eerste in een grote ronde.

Vrijdag is er wederom een etappe die niet lastig genoeg lijkt voor aanvallen van de klassementsrenners. De zestiende rit gaat van Salamanca-Ciudad Rodrigo over 162 kilometer en onderweg ligt er een klim van de tweede en een klim van de eerste categorie, maar de top van de laatste col ligt op 36 kilometer van de streep. Zaterdag is er nog wel een zware bergrit met finish op de Alto de la Covatilla.

Pim Ligthart haalt finish niet

Ondanks de vroege starttijd en de afstand was er donderdag wederom een groot gevecht om in de kopgroep te komen. Zelfs Richard Carapaz was even in de aanval, maar nummer twee van het klassement kreeg logischerwijs geen ruimte. Uiteindelijk reed een groep van dertien renners weg, met daarin onder anderen de ritwinnaar van woensdag Tim Wellens en bergkoning Guillaume Martin, maar geen Nederlanders.

Met nog 120 kilometer te gaan - op het moment dat Pim Ligthart besloot om af te stappen - zetten BORA-hansgrohe, NTT Pro Cycling en Trek-Segafredo zich op kop van het peloton en slonk de voorsprong van de kopgroep van vijf naar drie minuten. Met nog 55 kilometer tot de streep liet Wellens zich al terugzakken in het peloton.

De wind was inmiddels flink aangetrokken en het begon te regenen, wat het nog lastiger maakte voor de vluchters. Vlak voor de voet van de slotklim - toen de voorsprong rond de minuut hing - viel Cattaneo toch aan en hij liep solo zelfs weer uit op het peloton. Op de top van de Alto de Padornelo, met nog 19 kilometer tot de finish, reed de Italiaan twee minuten voor de grote groep.

Op weg naar Puebla de Sanabria kwam er toch weer organisatie in het peloton. Alle achtervolgers werden opgeslokt en met nog 3.400 meter te gaan was ook het avontuur van Cattaneo voorbij. Philipsen timede zijn sprint vervolgens het beste in de lastige slotkilometer.