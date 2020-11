De internationale wielerunie UCI heeft Dylan Groenewegen woensdag voor negen maanden geschorst voor zijn aandeel in de crash in de massasprint van de eerste etappe van de Ronde van Polen. Fabio Jakobsen liep bij die val zwaar letsel op.

De straf geldt met terugwerkende kracht vanaf de datum van het incident (5 augustus). Dat betekent dat Groenewegen tot 7 mei 2021 niet in actie mag komen. Hij zou zijn rentree kunnen maken in de Giro d'Italia, die voorlopig gepland staat van 8 tot en met 30 mei 2021.

Groenewegen drukte Jakobsen in de aflopende sprint in Katowice in de dranghekken. Jakobsen vocht in een Pools ziekenhuis voor zijn leven, maar inmiddels is duidelijk dat hij volledig kan herstellen. De 24-jarige renner van Deceuninck-Quick-Step hoopt over enkele weken weer voorzichtig te kunnen beginnen met trainen.

Groenewegen werd na het incident op non-actief gesteld door zijn ploeg Jumbo-Visma, in afwachting van het onderzoek van de UCI. De 27-jarige coureur zei in emotioneel interview in augustus ook dat hij even niet aan fietsen moest denken. Inmiddels is hij wel weer regelmatig aan het trainen.

Plugge: 'We kunnen weer vooruit gaan kijken'

Jumbo-Visma is opgelucht dat er duidelijkheid is gekomen. "Het was een valpartij waarbij de ernst van de gevolgen niet was te overzien. Nu de disciplinaire zaak is afgerond, kunnen we weer vooruit gaan kijken", zegt directeur Richard Plugge op de website van de ploeg.

We zullen dat samen met Dylan oppakken. We zijn opgelucht dat er nu perspectief en duidelijkheid is. Dat wensen we ook Fabio Jakobsen toe. De bemoedigende berichten over zijn herstel doen ons goed.

Een schorsing van negen maanden is een van de zwaarste straffen ooit in het wielrennen.