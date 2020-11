Ian Stannard heeft donderdag noodgedwongen zijn wielerloopbaan beëindigd. De 33-jarige Brit, die sinds de oprichting van Team Sky in 2010 bij het huidige INEOS Grenadiers reed, kampt sinds een jaar met reumatoïde artritis.

"Het is vervelend dat ik op deze manier moet stoppen, maar dit is absoluut de beste beslissing voor mijn gezondheid en familie", zegt Stannard op de site van INEOS Grenadiers. "We hebben alles geprobeerd, maar ik merkte dit jaar dat mijn lichaam niet meer op topniveau kan presteren."

De klassiekerspecialist heeft volgens teamarts Richard Usher last van ontstekingen in zijn gewrichten en pijn in zijn polsen, knieën en enkels.

Stannard begon zijn profcarrière bij het Belgische Landbouwkrediet, waarna Sky hem in 2010 oppikte. De Engelsman was een belangrijke knecht bij drie Tour de France-zeges van Chris Froome (2013, 2015 en 2016) en mocht in de (Vlaamse) klassiekers voor eigen succes gaan.

Stannard won de Omloop Het Nieuwsblad in 2014 en 2015, en eindigde als derde in Parijs-Roubaix (2016), Kuurne-Brussel-Kuurne (2013) en E3 Harelbeke (2016). Vooral zijn tweede zege in de Omloop was memorabel, want hij rekende in de finale af met liefst drie renners van Quick Step (Niki Terpstra, Tom Boonen en Stijn Vandenbergh).

"Ian was sinds dag één een heel belangrijke renner van onze ploeg", zegt teambaas Dave Brailsford. "We gaan hem missen, maar hij kan ontzettend trots zijn op zijn carrière."

Ian Stannard (links) rekende in de Omloop Het Nieuwsblad van 2015 in de sprint af met Niki Terpstra (Foto: ANP)