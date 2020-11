Vuelta a España ·

Nog 217 km - We zijn er nog lang niet, maar de finish ligt vandaag dus in Puebla de Sanabria, vlakbij de grens met Portugal. Eigenlijk zou vandaag de grens zelfs worden gepasseerd, want oorspronkelijk zou deze etappe eindigen in Matoshinos. Dat is onder de rook van Porto. Vanwege de coronacrisis is echter besloten om de grens niet over te steken.