LIVE:

Mos-Puebla de Sanabria

230,8 km

Langste etappe

Finish rond 16.45 uur

Voor appgebruikers: volg de etappe hier

Goedemorgen en welkom in ons liveblog over de vijftiende etappe in de Vuelta a España! Mijn naam is Rob Hirschmann en ik houd je vandaag op de hoogte van de ontwikkelingen in de koers.