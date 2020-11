Thymen Arensman ontdekt tot zijn eigen tevredenheid dat hij bij zijn debuut in een grote wielerronde in de derde week nog goed mee kan doen. Het twintigjarige talent van Sunweb zat woensdag in de juiste ontsnapping en streed tot de laatste kilometer mee om de etappewinst.

"Ik heb de hele dag hard moeten werken om in de kopgroep te zitten", blikt Arensman terug op de veertiende etappe. "Op de slotklim ging het vol gas omhoog en kon ik de grote mannen niet volgen."

Arensman zat in een kopgroep van zeven, waarvan drie renners (Marc Soler, Michael Woods en Tim Wellens) al eens een rit wonnen deze Vuelta. Wellens kwam ook woensdag als eerste over de streep, Arensman werd zesde.

De Betuwenaar wist in de laatste kilometer samen met Dylan van Baarle en Woods nog aan te sluiten bij drie ontsnapte vluchters, maar kon vervolgens op het slotklimmetje geen sprint meer uit zijn vermoeide benen persen. "Ik heb een enorm wattage getrapt vandaag en mijn benen waren op. Ik moest laten gaan toen de anderen gingen sprinten."

"Maar ik denk dat ik trots en tevreden mag zijn met mijn prestatie vandaag", aldus Arensman. "Net als gisteren, toen ik vijftiende werd in mijn eerste tijdrit op WorldTour-niveau."

Het talent hoopt in de slotweek van de Vuelta nog een rol van betekenis te kunnen spelen. "Ik voel me nog steeds goed en hoop dat het mogelijk is om deze week nog een mooi resultaat te boeken."

Er zijn nog vier etappes te gaan in de Vuelta, die zondag eindigt in Madrid.