Tim Wellens heeft woensdag de veertiende etappe van de Vuelta a España op zijn naam geschreven. De 29-jarige Belg was op het lastige klimmetje richting de finish in Ourense (1,1 kilometer à 6,5 procent) de sterkste van een kopgroep. Primoz Roglic behield de rode leiderstrui.

Wellens rekende in de lastige en bochtige slotkilometer af met de Canadees Michael Woods en de Tsjech Zdenek Stybar en boekte zijn tweede ritzege van deze Vuelta. De renner van Lotto Soudal was ook de beste in de vijfde rit.

Dylan van Baarle en Thymen Arensman behoorden eveneens tot de kopgroep die om de ritzege streed. De Nederlanders hadden geen antwoord op de versnelling van Wellens en eindigden respectievelijk als vierde en zesde.

In de top van het klassement vonden er geen verschuivingen plaats; alle favorieten kwamen in een groep op een kleine vier minuten van Wellens over de streep. Roglic heeft nog steeds een voorsprong van 39 seconden op Richard Carapaz en 47 seconden op Hugh Carthy.

Donderdag staat de langste etappe van deze Vuelta op het programma. De vijftiende rit gaat over 230,8 kilometer van Mos naar Puebla de Sanabria. De renners moeten over vijf cols van de derde categorie. De top van de niet al te steile slotklim ligt op 19 kilometer van de streep.

Jumbo-Visma zeer actief in beginfase

Het parcours van de heuvelachtige etappe nodigde veel renners uit om aan te vallen. Opvallend was dat Jumbo-Visma (de ploeg van leider Roglic) en INEOS Grenadiers (de ploeg van Carapaz) zeer actief waren in de beginfase van de koers.

Een grote kopgroep met liefst vier Jumbo-Visma-renners (Robert Gesink, Sepp Kuss, Lennard Hofstede en Jonas Vingegaard) pakte ruim een halve minuut, maar het peloton vond de samenstelling vooraan te gevaarlijk. Uiteindelijk lukte het Van Baarle, Arensman, Stybar, Woods, Wellens, Pierre Luc Périchon en Marc Soler wel om weg te rijden.

Het sterke septet reed lang zo'n vijf minuten voor het peloton, maar bij de start van de finale daalde de marge gestaag door kopwerk van Total Direct Energie. De Franse ploeg zorgde ervoor dat de voorsprong onder de twee minuten dook, maar het team van Niki Terpstra en Pim Ligthart kreeg het gat niet dicht en gaf de achtervolging op met nog 25 kilometer te gaan.

De vluchters konden daardoor om de ritzege strijden en al snel regende het aanvallen. Op de laatste gecategoriseerde klim kwam niemand weg, maar Stybar, Soler en Wellens sloegen wel een gaatje in de afdaling. Van Baarle en Arensman belandden met nog ruim 10 kilometer te gaan in de achtervolgende groep met Woods.

De twee Nederlanders en de Canadees gaven niet op en sloten weer aan bij het begin van het heuveltje richting de streep. Arensman moest al snel weer lossen, terwijl Wellens met iets meer dan 200 meter te gaan begon met sprinten. Woods kwam nog dichtbij, maar hij kon een Belgische ritzege niet voorkomen.