Annemiek van Vleuten rijdt deze week met de Madrid Challenge na vijf jaar haar laatste koers voor de Australische ploeg Mitchelton-SCOTT. De 38-jarige Nederlandse, die overstapt naar het Spaanse Movistar, weet zeker dat het een zeer emotioneel afscheid wordt.

"Ik kijk ernaar uit om het seizoen en mijn vijf jaar bij deze ploeg goed af te sluiten", zegt Van Vleuten woensdag op de site van Mitchelton-SCOTT. "Ik weet zeker dat ik na de laatste etappe zal huilen, want dan zal ik beseffen dat mijn periode bij dit geweldige team voorbij is."

De wereldkampioen van 2019 maakte eind augustus bekend dat ze voor twee seizoenen heeft getekend bij Movistar. "Ik denk nog niet aan het einde van mijn carrière en hoop in een nieuwe omgeving weer een nieuwe impuls te krijgen", zei ze toen.

Voor Van Vleuten komt er door haar vertrek bij Mitchelton-SCOTT een einde aan de succesvolste periode uit haar carrière. Ze werd de afgelopen vijf jaar onder meer twee keer wereldkampioen tijdrijden, één keer wereldkampioen op de weg en één keer Europees kampioen, terwijl ze ook twee keer de Giro Rosa op haar naam schreef.

Voor de Madrid Challenge, die vrijdag begint en tot met zondag duurt, kijkt Van Vleuten vooral naar de eerste etappe, die eindigt op een klimmetje. De tijdrit van zaterdag wordt lastig omdat ze nog steeds herstellende is van de polsbreuk die ze zes weken geleden opliep in de Giro Rosa. Zondag is er een vlakke etappe naar Madrid.

"De slotklim van de rit van vrijdag is niet al te lang, maar ik ga het zeker proberen", aldus Van Vleuten, die blij is dat de Madrid Challenge dit jaar voor het eerst een driedaagse koers is. "Alleen zijn de afstanden van de etappes een beetje teleurstellend (achtereenvolgens 82, 9,4 en 100 kilometer, red.). Het zou mooi zijn als de organisatoren ons ook op dat vlak serieus zouden nemen. Hopelijk gebeurt dat volgend jaar."