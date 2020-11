Nog 109 km - Sunweb had en heeft er zin in vandaag. Bij vrijwel elke grote vluchtpoging vandaag is een renner van de ploeg betrokken. Na vijf kilometer probeerde Martin Salmon het, terwijl Jasha Sütterlin na 26 kilometer één van de ontsnappers was. Een kilometer later volgden ook Rob Power, Michael Storer en Max Kanter en op dit moment is het Thymen Arensman die namens Sunweb in de kopgroep zit.