Richard Carapaz verloor de leiding in het algemeen klassement van de Vuelta Espãna dinsdag voor de tweede keer aan Primoz Roglic, maar de renner uit Ecuador was zeer tevreden dat hij zijn verlies in de tijdrit kon beperken.

"De strijd om de eindzege ligt nog volledig open", concludeerde de 27-jarige Carapaz na de dertiende etappe. "Er komen nog heel veel zware dagen en dus heel veel kansen aan om iets te veranderen aan de huidige stand in het klassement."

De kopman van INEOS Grenadiers gaf dinsdag in de lastige tijdrit naar de top van de Mirador de Ézaro 49 seconden toe op winnaar Roglic. Daarmee verspeelde Carapaz zijn voorsprong van tien seconden op de Sloveen in de algemene rangschikking, maar dat was niet onverwacht.

Roglic geldt namelijk als een specialist in het tijdrijden - hij boekte zijn elfde zege in deze discipline - terwijl Carapaz tot dinsdag nog nooit in de top tien van een tijdrit op WorldTour-niveau was geëindigd. In de Giro van vorig jaar, die Carapaz uiteindelijk won, pakte Roglic in een vergelijkbare tijdrit nog 1 minuut en 55 seconden op de Zuid-Amerikaan.

"Ik ben heel blij met hoe de tijdrit gegaan is. We kwamen hier om de ronde te winnen en we liggen nog steeds op koers om dat doel te bereiken", zei Carapaz, die tweede in het klassement staat, op 39 seconden van Roglic. Hugh Carthy (derde op 47 seconden) heeft ook nog volop uitzicht op de eindzege.

De Ronde van Spanje gaat woensdag om 12.00 uur verder met de eerste van drie heuvelachtige etappes op rij. In de veertiende rit (Lugo-Ourense over 204,7 kilometer) liggen drie cols van de derde categorie, terwijl de finish ligt na een klim van 1,1 kilometer à 6,5 procent.