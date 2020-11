Primoz Roglic boekte dinsdag in de Vuelta a España zijn eerste tijdritzege in veertien maanden. De kopman van Jumbo-Visma, die ook de leiderstrui heroverde, was zeer tevreden over zijn optreden in de chronorace naar de top van de zeer steile Mirador de Ézaro.

"Ik voelde me verrassend sterk. Ik had verwacht dat ik meer zou afzien, maar het ging erg goed", zei de 31-jarige Roglic in een eerste reactie. "Het is een prachtige dag, ik had al lange tijd geen tijdrit meer gewonnen."

De laatste zege van de Sloveen in een rit tegen de klok was op 3 september 2019, de enige individuele tijdrit in de Vuelta van vorig jaar. Roglic was in die glooiende chronorace van ruim 36 kilometer anderhalve minuut sneller dan zijn belangrijkste concurrenten Tadej Pogacar en Alejandro Valverde.

Zo'n grote voorsprong had Roglic dinsdag niet, maar hij was na 33,7 kilometer - en een finish op een klim van 1,8 kilometer à 14,8 procent - wel 25 seconden sneller dan Hugh Carthy en 49 seconden sneller dan rodetruidrager Richard Carapaz.

"Iedereen zei van tevoren dat ik tijd zou pakken, maar zo simpel is dat niet", aldus Roglic, die zijn eerste tijdrit reed sinds hij anderhalve maand geleden op de voorlaatste dag van de Tour de France de gele trui verspeelde aan Pogacar. "We weten allemaal dat het niet echt leuk is om een tijdrit te rijden, maar vandaag had ik goede benen en heb ik een goede rit gereden."

Nog één zware bergrit in slotweek

In het klassement heeft de titelverdediger nu 39 tellen voorsprong op Carapaz en 47 tellen op de verrassende Carthy. Er is nog één zware bergrit, op zaterdag. De komende drie dagen moet er wel geklommen worden, maar zijn het meer pittige heuvels dan lange en hoge cols.

"Het is in ieder geval fijn dat we nu 39 seconden voorsprong hebben", zei Roglic, die zich in Spanje gesteund weet door een sterke ploeg. "We moeten onze focus houden, maar de mannen zijn heel goed en we gaan vechten voor de eindzege."