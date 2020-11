Alle renners zijn maandag op de tweede en laatste rustdag van de Vuelta a España negatief getest op het coronavirus. Datzelfde geldt voor de stafleden en de overige medewerkers in de wielerbubbel.

Er zijn maandag in totaal 681 coronatests uitgevoerd: 528 bij de teams en de andere 153 bij de medewerkers van de organisatie. Door de negatieve resultaten kan de Vuelta deze week 'gewoon' worden afgemaakt.

Het was al de vierde testronde in de Ronde van Spanje. Iedereen werd bij aankomst in Spanje, vlak voor de eerste etappe op 20 oktober én vorige week maandag op de eerste rustdag ook al getest. Al die keren bleek niemand in de Vuelta-bubbel besmet.

"We willen alle teams en renners bedanken voor de medewerking en waakzaamheid die ze hebben getoond en zullen blijven tonen tot aan de laatste etappe", schrijft de internationale wielerbond UCI dinsdag in een verklaring.

De Ronde van Spanje wordt dinsdag vervolgd met een tijdrit van 33,7 kilometer en duurt nog tot en met zondag, als er een vlakke rit in Madrid op het programma staat. Tot die tijd krijgt het peloton nog drie heuvelritten en een bergetappe voorgeschoteld.

Richard Carapaz van INEOS Grenadiers is met een voorsprong van tien seconden op naaste belager Primoz Roglic (Jumbo-Visma) momenteel de leider in het algemeen klassement. Wout Poels (Bahrain McLaren) is op de zesde plek de beste Nederlander, op meer dan vijf minuten van Carapaz.