Richard Carapaz durft niet te voorspellen of hij aan het eind van deze week nog in bezit is van de rode leiderstrui in de Vuelta a España. De renner van INEOS Grenadiers is in de slotweek beducht voor zijn concurrenten, al geniet hij ook van de strijd.

Met Primoz Roglic (+0.10), Hugh Carty (+0.32) en Dan Martin (+0.35) is de concurrentie hevig. Na de rustdag van maandag gaat de Vuelta dinsdag verder met een individuele tijdrit over bijna 34 kilometer die bergop eindigt.

"Ik heb me er zo goed mogelijk op voorbereid, probeer zo rustig mogelijk te blijven en dan zal het wel goed komen. Maar er zijn nog veel kilometers te gaan en bergen te beklimmen", aldus Carapaz op de site van zijn ploeg.

"Het heen en weer geschuif van de rode trui tussen mij en Roglic maakte de koers leuk, ook voor de televisiekijkers. Ik heb een goede ploeg om me heen. In de komende week zal duidelijk worden hoe de verhoudingen liggen."

De 27-jarige Carapaz is bezig aan zijn zesde grote ronde en hoopt zijn tweede eindzege te boeken. Vorig jaar zorgde hij in de Giro d'Italia voor de eerste Ecuadoraanse eindoverwinning ooit in een van de drie grote meerdaagse koersen.

Na de tijdrit van dinsdag volgen er nog vijf ritten, waarin nog flink geklommen moet worden. Op papier is zaterdag de zwaarste etappe: er moet zes keer geklommen worden en de finish ligt op een col van buitencategorie.