Mathieu van der Poel kijkt erg uit naar de Tour de France van volgend jaar. De Nederlands kampioen is te spreken over het zondag onthulde parcours en sluit niet uit dat hij voor de groene trui gaat.

"Met geel ben ik zeker niet bezig. Op papier zijn de eerste twee ritten iets voor renners zoals ik, maar het zal afwachten zijn hoe het in de praktijk allemaal voelt", aldus de 25-jarige Van der Poel.

"Groen? Als er een optie is wil ik er zeker voor gaan, maar ik denk dat het bovenal afhankelijk is van het verloop van de eerste Tour-week. Hoe realistische die ambities mogen zijn, zal duidelijk worden na die eerste week."

De eerste Tour-week is relatief vlak met kansen op waaierritten en dat lijkt een voordeel voor Van der Poel, die met Alpecin-Fenix zal debuteren in de grootste wielerkoers ter wereld. Jan Janssen (1964, 1965 en 1967) en Jean-Paul van Poppel (1987) zijn de enige Nederlanders die ooit in de groene trui Parijs haalden.

"Maar waaiers in de Tour zijn toch vaak anders, lijkt me", aldus Van der Poel. "Het gaat er veel zenuwachtiger en hectischer aan toe door de klassementsmannen die geen tijd mogen verliezen of net tijd willen winnen. Even afwachten dus."

De Tour de France begint volgend jaar op 26 juni in Brest. Het parcours van de 108e editie telt liefst twee beklimmingen van de Mont Ventoux en in totaal 58 tijdritkilometers.