Koen de Kort heeft zijn contract bij Trek-Segafredo maandag met een jaar verlengd. Het betekent dat de 38-jarige Nederlander ook komend seizoen in dienst van de Amerikaanse ploeg koerst.

De Kort rijdt sinds 2017 voor Trek-Segafredo, waar hij ploeggenoot is van onder anderen Bauke Mollema. Eerder kwam de wegkapitein uit voor onder meer Astana en de voorlopers van Sunweb.

Momenteel is De Kort in de Vuelta a España bezig aan zijn zeventiende grote ronde. Hij stond zes keer eerder aan de start in Spanje, reed acht keer de Tour de France en maakte tweemaal zijn opwachting in de Giro d'Italia.

Naast De Kort verlengen Toms Skujins, Gianluca Brambilla, Jacopo Mosca en Matteo Moschetti hun verbintenis bij Trek-Segafredo tot en met 2022. "We houden een mix van jeugd en ervaring en willen een volgende stap zetten", aldus ploegbaas Luca Guercilena.

Klassementsrenner Mollema - zijn seizoen zit er al op na een nare val in de Tour - zette in juni al zijn handtekening onder een contract dat hem voor de komende twee seizoenen bij Trek-Segafredo houdt.