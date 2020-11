Jumbo-Visma-directeur Merijn Zeeman weet nog niet met welke renners zijn ploeg volgend jaar meedoet aan de Tour de France. Het parcours van de Franse wielerronde werd zondag gepresenteerd.

"Het zou kunnen dat we weer met drie kopmannen naar de Tour gaan, maar daar ga ik me echt nog niet op vastpinnen", zegt Zeeman maandag bij de NOS. "We hebben nog een week Vuelta te gaan en daarna gaan we de Tour de France van dit jaar nog grondig evalueren."

Jumbo-Visma verscheen bij de Tour van afgelopen zomer met kopmannen Tom Dumoulin en Primoz Roglic aan de start. Het was de bedoeling dat Steven Kruijswijk ook als kopman aan de Franse wielerronde mee zou doen, maar hij miste de Tour vanwege een schouderbreuk.

"In januari willen we al onze plannen af hebben en kunnen we vertellen wat onze doelstellingen gaan zijn. Het is nu nog veel te vroeg om daarop vooruit te lopen, vooral ook omdat ik het zelf oprecht nog niet weet", aldus Zeeman.

215 Dit zijn de etappes van de Tour de France in 2021

'Vele tijdritkilometers vooral in voordeel Pogacar'

De Tour van volgend jaar kent twee individuele tijdritten over in totaal 58 kilometer. Daarmee lijkt het parcours uitermate geschikt voor tijdritspecialisten Dumoulin en Roglic.

"Maar dit jaar hebben we juist een behoorlijke tik op de vingers gekregen van Tadej Pogacar in de tijdrit", vervolgt Zeeman, die Roglic de Tour-zege afgelopen zomer uit handen zag geven in de laatste tijdrit.

"Op basis van de Tour van dit jaar is het parcours vooral in zijn voordeel. Eigenlijk zijn alle andere klassementsrenners in het nadeel. Maar goed, met Dumoulin, Roglic en ook Steven Kruijswijk hebben we zeker tijdritkwaliteiten in huis. Alleen zullen we dan wel de achterstand op Pogacar goed moeten maken."

De Tour de France begint volgend jaar op 26 juni in Brest. Het parcours van de 108e editie telt naast de 58 tijdritkilometers liefst twee beklimmingen van de Mont Ventoux.