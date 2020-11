Wout van Aert is tevreden over het parcours van de Tour de France van 2021, dat zondagavond gepresenteerd werd in Parijs. De Belg van Jumbo-Visma denkt zelfs dat hij in de eerste week een gooi kan doen naar de gele trui.

In tegenstelling tot vorig jaar is de eerste Tour-week relatief vlak, met op de tweede dag een heuvelachtige rit met finish op de Mûr-de-Bretagne en dat lijkt een goede aankomst voor Van Aert. "Daar zal het een lastige sprint zijn", zegt Van Aert, die ook al hardop aan het geel durft te denken, tegen Sporza. "De gele trui ligt binnen mijn mogelijkheden. Het parcours leent er zich voor."

Van Aert kan de eerste Belgische geletruidrager worden sinds Greg Van Avermaet in 2018, al benadrukt hij dat nog veel onduidelijk is. "Ik kan pas dingen najagen als we een plan hebben opgesteld met de ploeg. Dit jaar waren er vrij veel etappes voor de klassementsmannen in de eerste week. Volgend jaar is dat anders."

In de Tour van 2020 won Van Aert liefst twee etappes, maar hij moest tevens kopman Primoz Roglic bijstaan. Met ook Tom Dumoulin had Jumbo-Visma een ijzersterke formatie in Frankrijk, maar op de laatste dag reed Tadej Pogacar Roglic uit het geel.

Komende winter zal pas grotendeels duidelijk worden hoe de Tour-ploeg van Jumbo-Visma er in 2021 uit gaat zien. "We zullen het dan ook over onze tactiek hebben", vertelt Van Aert. "Maar het is niet omdat we dit jaar de Tour nipt verloren hebben, dat we het niet goed aangepakt hebben."

Van Aert wil ook op Spelen rijden

Overigens is het nog niet eens helemaal zeker dat Van Aert de Tour rijdt, omdat zes dagen na de finish op de Champs-Élysées de olympische wegrit in Tokio op het programma staat.

"Het wordt een moeilijke oefening. Dit jaar heb ik de combinatie Tour en WK goed verteerd. Dat was een goede test. Zeker omdat ik tot de laatste dag van de Tour voluit ben gegaan. Anderzijds kan je het WK en de Spelen niet vergelijken. Ik ben er nog niet uit hoe 2021 er zal uitzien voor mij."

Van Aert is zeker niet de enige renner die mogelijk moet kiezen tussen Tour en Spelen. Mathieu van der Poel, die als mountainbiker een medaille wil pakken in Tokio, kan in 2021 zijn eerste Tour rijden, omdat zijn ploeg Alpecin-Fenix voor het eerst een startbewijs krijgt voor alle grote koersen.

Ploegleider Christoph Roodhooft ziet voor de Nederlander kans op dagsucces in de Tour. "Als je er de bergritten en tijdritten aftrekt, tel ik twaalf kansen waarin we kunnen proberen een rit te winnen. Van der Poel in de etappes voor de punchers zoals de Mûr de Bretagne, onze nieuwe aankoop Jasper Philipsen in de sprints zoals hij bewijst in de Vuelta en dan nog jongens zoals Xandro Meurisse en Petr Vakoc voor in de overgangsritten", aldus Roodhooft tegen Het Nieuwsblad.

Pogacar kijkt uit naar 'legendarische' rit met Mont Ventoux

De kersverse Tour-winnaar Pogacar constateert dat het parcours van de Tour volgend jaar wat klassieker is dan in de afgelopen editie. De Sloveen is blij dat er twee individuele tijdritten in het schema zijn opgenomen en heeft met name veel zin in de elfde etappe, als het peloton twee keer de Mont Ventoux beklimt.

"Het is een heel interessant parcours. De eerste week kan best zwaar worden en de nodige stress opleveren. Ook omdat er potentiële waaieretappes in zitten. Ik ben sowieso blij met de relatief vlakke tijdrit in de eerste week", aldus Pogacar.

"Ik kijk het meeste uit naar de etappe waarin we twee keer de Mont Ventoux gaan beklimmen. Dat wordt echt een legendarische rit. Verder ben ik blij dat we weer de Pyreneeën ingaan, want daar kon ik in de afgelopen editie ook goed uit de voeten."

De Tour de France begint volgend jaar op 26 juni in Brest. Het parcours van de 108e editie telt liefst twee beklimmingen van de Mont Ventoux en in totaal 58 tijdritkilometers.