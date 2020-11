Primoz Roglic heeft zondag na de loodzware bergrit in de Vuelta a España zijn excuses aangeboden aan zijn ploeggenoot Sepp Kuss. Volgens de kopman van Jumbo-Visma had de Amerikaan kunnen winnen op de mythische Angliru.

"Ik wil me verontschuldigen bij Sepp, want hij had zeker de etappe kunnen winnen", zei Roglic. "Maar ik wil hem ook bedanken voor de steun in de laatste kilometers. Zonder hem had ik meer tijd verloren."

De Sloveen moest op enkele kilometers van de top van de Angliru lossen toen Richard Carapaz in de aanval ging. Hij gaf uiteindelijk tien seconden toe op de Ecuadoraan en verloor hierdoor de leiding in het algemeen klassement aan de kopman van INEOS Grenadiers.

Roglic had nog wel gezelschap van Kuss, die niet kon niet meedoen om de ritzege omdat hij zijn kopman moest helpen. Ondertussen reden verschillende concurrenten weg en ging Hugh Carthy met de overwinning aan de haal.

"Ik had niet mijn allerbeste dag, maar uiteindelijk kan ik niet ontevreden zijn met het resultaat", concludeerde Roglic. "Ik sta nog steeds goed in het klassement en daar ben ik heel blij om. Uiteraard verlies je liever geen tijd, maar het is wat het is. De ploeg was wederom enorm sterk en erg indrukwekkend. Ze rijden allemaal op een hoog niveau."

Vuelta gaat dinsdag verder met tijdrit

In het klassement staat de titelverdediger nu tweede op tien seconden van Carapaz. Maandag krijgt hij op de tweede rustdag de tijd om bij te komen van de rit naar de Angliru.

"Nu gaan we eerst genieten van de rustdag en dan gaan we ons focussen op de tijdrit. We zullen alles blijven geven om de Vuelta te winnen. Alles is nog mogelijk in de derde week", besloot Roglic.

Dinsdag staat de enige individuele tijdrit in de 75e editie van de Vuelta op het programma. Die gaat over ruim 33 kilometer van Muros naar de Mirador de Ézaro, een klim van de derde categorie.