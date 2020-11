In de Tour de France van volgend jaar wordt liefst twee keer de Mont Ventoux beklommen en staan er in totaal 58 tijdritkilometers op het programma. Het parcours van de 108e editie van de Franse wielerronde werd zondag gepresenteerd in Parijs.

De Mont Ventoux keert na enkele jaren afwezigheid terug in de Tour en wordt in de elfde rit tweemaal bedwongen. De finish ligt na de afdaling van de tweede beklimming in Malaucène.

In 2016 werd de legendarische col in het Centraal Massief voor het laatst bedwongen in 'La Grande Boucle'. Het was een legendarische rit, waarin Chris Froome een deel zonder fiets de berg oprende. Thomas De Gendt kwam toen als eerste boven.

Er zijn twee tijdritten opgenomen in het parcours. In de vijfde etappe worden 27 kilometers tegen de klok afgelegd van Changé naar Laval en op de voorlaatste dag krijgen de renners een chronorace over 31 kilometer van Libourne naar Saint-Émilion voor hun kiezen.

215 Dit zijn de etappes van de Tour de France in 2021

Parcours telt drie aankomsten bergop

In totaal telt het parcours zes bergritten, waarvan drie aankomsten bergop. Eerst worden de Alpen aangedaan, waarna het zwaartepunt in de laatste week in de Pyreneeën ligt. Wel zijn er minder klimkilometers dan in de vorige twee edities.

Een van de aankomsten bergop is in de negende etappe in Tignes. Vorig jaar werd de etappe naar die plaats voortijdig gestaakt vanwege hagelbuien en modderstromen. In de zeventiende rit ligt de aankomst op de Col du Portet en een dag later wordt bergop gefinisht in Luz Ardiden, nadat eerder de Tourmalet is bedwongen.

De zevende etappe van Vierzon naar Le Creusot is liefst 248 kilometer lang. Dat wordt de langste Tour-rit in twintig jaar.

Tweede rit finisht op Mûr-de-Bretagne

De Tour gaat voor de vierde keer van start in Brest. Aanvankelijk zou Kopenhagen gastheer zijn van het 'Grand Départ', maar de vanwege een conflict met de planning van het uitgestelde EK voetbal werd de start verplaatst naar de regio Bretagne. In 2022 fungeert de Deense hoofdstad wel als startplaats.

Op de tweede dag kunnen er al kleine verschillen gemaakt worden. Dan ligt de aankomst op de Mûr-de-Bretagne, waar Tom Dumoulin twee jaar geleden nog kostbare tijd verloor door materiaalpech.

De Ronde van Frankrijk start volgend jaar in verband met de uitgestelde Olympische Zomerspelen van Tokio al op zaterdag 26 juni. De traditionele slotrit naar Parijs is op zondag 18 juli, vijf dagen voor de openingsceremonie van de Spelen.

Dit jaar werd de Tour voor het eerst gewonnen door Tadej Pogacar. De 22-jarige Sloveen sloeg op de voorlaatste dag een dubbelslag in een klimtijdrit en reed zijn landgenoot Primoz Roglic uit het geel.