Primoz Roglic is zondag in de loodzware twaalfde etappe van de Vuelta a España zijn leidende positie in het algemeen klassement weer kwijtgeraakt aan Richard Carapaz. De kopman van Jumbo-Visma verloor wat tijd op de Ecuadoraan op de mythische Angliru, waar Hugh Carthy met de ritzege aan de haal ging.

Roglic moest lossen toen Carapaz op enkele kilometers van de top in de aanval ging. De Sloveen kwam als vijfde over de streep en gaf uiteindelijk tien seconden toe op de kopman van INEOS Grenadiers, die als vierde eindigde.

Carthy reed op 1 kilometer van de finish weg bij de concurrentie en hield de Rus Aleksandr Vlasov (tweede) en de Spanjaard Enric Mas (derde) zestien seconden achter zich. De 26-jarige Brit boekte zijn eerste ritzege in een grote wielerronde.

In het algemeen klassement heeft Carapaz nu tien seconden voorsprong op Roglic. Carthy neemt de derde plek over van Daniel Martin en heeft ruim een halve minuut achterstand op de nieuwe rodetruidrager. Wout Poels, die op anderhalve minuut van Carthy achtste werd op de Angliru, steeg naar de zesde plaats en staat op ruim vijf minuten.

Maandag volgt de tweede rustdag in deze Vuelta. Een dag later staat de enige individuele tijdrit van de 75e editie op het programma. Die gaat over ruim 33 kilometer van Muros naar de Mirador de Ézaro, een klim van de derde categorie.

Nederlander Van den Berg in vroege vlucht

De twaalfde etappe was slechts 109 kilometer lang, maar wel loodzwaar. Na twee heuveltjes van de derde categorie en twee beklimmingen van de eerste categorie lag de finish op de Angliru. De 12,5 kilometer lange col in Asturië kent een gemiddelde stijging van 9,2 procent en een maximale stijging van liefst 23,5 procent.

Kort na de start reed de Nederlander Julius van den Berg samen met Anthony Roux weg en zij kregen even later gezelschap van twintig andere renners, onder wie Guillaume Martin. De voorsprong van de omvangrijke kopgroep werd nooit groter dan drie minuten.

Op de Alto del Cordal, de voorlaatste beklimming, sprongen Mattia Cattaneo, Luis León Sanchez en Martin vooraan weg en werden de andere vluchters één voor één ingerekend door het stevig uitgedunde peloton. De drie overgebleven koplopers begonnen met een kleine voorsprong aan de Angliru en zij werden al snel gegrepen.

Hugh Carthy kwam solo als eerste over de finish op de Angliru. (Foto: ANP)

Jumbo-Visma dunt favorietengroep uit

Op de legendarische slotklim nam het nog goed vertegenwoordigde Jumbo-Visma de regie in handen en dunde de favorietengroep door beulswerk van Robert Gesink steeds verder uit. Marc Soler moest als eerste van de klassementsrenners al snel lossen en halverwege lag het tempo ook te hoog voor Alejandro Valverde en Felix Grossschartner.

Halverwege bleef een groepje van tien renners over, onder wie Poels. De Limburger hield lang stand, maar moest met nog 4 kilometer voor de boeg ook afhaken. Mas koos even later als eerste de aanval bij de favorieten en sloeg een klein gaatje.

Op het moordende gedeelte van 20 procent ging Carapaz in de achtervolging op Mas en sloot hij samen met Carthy aan bij de Spanjaard, terwijl Roglic moest passen. Met nog 1 kilometer voor de boeg sprong Carthy weg en hij hield stand tot aan de finish. Roglic wist niet meer terug te komen bij Carapaz en verloor zo zijn rode trui.