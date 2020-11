Vuelta a España ·

Nog 55 km - De kopgroep is begonnen aan de Alto de la Mozqueta. Dat is de eerste echt serieuze klim van de dag, want hij is van eerste categorie. Vooral het begin is behoorlijk steil, met stukken van 12 procent. Gemiddeld is de ruim zes kilometer lange klim dik 8 procent.