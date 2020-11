Het Vuelta-peloton heeft zondagochtend in een gezamenlijke verklaring uitgelegd waarom het zaterdag protesteerde voor de start van de elfde etappe. De renners zijn boos dat de jury voor de tiende rit een regelverandering doorvoerde zonder daarover te communiceren.

De renners, onder leiding van INEOS Grenadiers-renner Chris Froome, weigerden zaterdag te vertrekken toen het startsein werd gegeven in Villaviciosa.

Koersdirecteur Javier Guillén stapte vervolgens uit zijn auto om te praten met Froome. Op beelden van tv-zender ITV is te horen dat de Brit tegen Guillén zegt: "Het spijt me voor de organisatie, maar we hebben een besluit genomen." Na een paar minuten, en wat discussie tussen Froome, Jumbo-Visma-routinier Paul Martens en een aantal Spaanse renners, begon het peloton toch aan etappe elf.

In een verklaring op de Twitter-pagina van Martens, die ondertekend is door alle Vuelta-renners, benadrukt het peloton zondag dat het om een protest ging tegen de UCI-jury, niet de Vuelta-organisatie.

De boosheid gaat over het einde van rit tien. Primoz Roglic sprintte daarin in de oplopende slotkilometer naar de zege. De jury bepaalde vervolgens dat de eerste acht renners een voorsprong van drie seconden hadden op de rest van het peloton. Daardoor pakte Roglic precies genoeg tijd om de rode leiderstrui over te nemen van Richard Carapaz.

Primoz Roglic sloeg een dubbelslag in de tiende etappe. (Foto: ANP)

'Deze hele situatie had voorkomen kunnen worden'

Het besluit van de jury zorgde direct voor verwarring. In (vlakke) sprintritten geldt namelijk sinds een paar jaar de regel dat bij gaatjes van drie seconden of minder iedereen in het peloton dezelfde tijd krijgt toegekend.

"Maar zonder dat het aan ons of de teams was medegedeeld, had de jury rit tien aangeduid als een finish heuvelop en zo een belangrijke regel aangepast", schrijven de renners in hun verklaring. "Hierdoor golden de tijdsverschillen wel en wisselde de leiderstrui van eigenaar."

"Wij hebben er geen problemen mee dat de regel is aangepast. We maken er wel bezwaar tegen dat de belangrijkste partijen in het wielrennen, de renners en de teams, hier niet van op de hoogte zijn gebracht. Ons is verteld dat de jury dit kan doen. Maar deze hele situatie had voorkomen kunnen worden door wat simpele research en communicatie. De regels moeten op de juiste manier worden toegepast om een eerlijke uitslag te krijgen."

De renners benadrukken in hun verklaring dat het hele peloton akkoord was met het protest. Dat gold dus ook voor Jumbo-Visma, de ploeg van Roglic.

De Vuelta gaat zondag verder met een bergrit met finish op de zeer steile Alto de l'Angliru.