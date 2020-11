De Australische koersen Tour Down Under en Cadel Evans Great Ocean Race gaan volgend jaar niet door vanwege de coronapandemie. Dat betekent dat er geen WorldTour-wedstrijden zullen zijn in januari.

De Tour Down Under is al jaren de eerste race op de WorldTour-kalender, het hoogste niveau in het wielrennen. De etappekoers stond gepland voor 19-24 januari 2021.

"De Tour Down Under is een belangrijk evenement voor Zuid-Australië, dus we hebben er alles aan gedaan om te bedenken hoe we de wedstrijd volgend jaar zouden kunnen organiseren", zegt directeur Hitaf Rasheed van organisator Events South Australia zondag in een verklaring.

"Maar uiteindelijk was het internationale karakter van het evenement een te grote hindernis. Het was te veel gevraagd van de teams om ruim vierhonderd mensen van over de hele wereld naar Australië te laten reizen, met alle risico's van quarantaineperiodes en gesloten grenzen."

De Cadel Evans Great Ocean Race is een eendagskoers in Geelong. De wedstrijd, die sinds 2017 tot de WorldTour voor mannen en sinds dit jaar tot de WorldTour voor vrouwen behoort, had op 31 januari verreden moeten worden.

Dit seizoen werden onder meer de Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix geschrapt vanwege het coronavirus. Door de aangepaste kalender duurt het huidige seizoen langer dan normaal, waardoor er een kortere rustperiode was geweest als de Australische wedstrijden waren doorgegaan.