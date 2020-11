Primoz Roglic is verbaasd dat zijn leidende positie in het algemeen klassement van de Vuelta a España zaterdag niet echt werd aangevallen. In de loodzware bergrit naar de Alto de La Farrapona bleef de favorietengroep bijna tot aan de finish bij elkaar.

"Ik had op de slotklim iets meer aanvallen verwacht", zei Roglic na afloop van de elfde etappe, waarin hij zijn rode trui zonder problemen behield. "Maar ik denk dat iedereen schrik heeft voor de Angliru van morgen."

De legendarische Angliru is een van de zwaarste beklimmingen in Europa en is zondag voor de achtste keer finishplaats in de Vuelta. De 12,5 kilometer lange col in Asturië kent een gemiddelde stijging van 9,2 procent en een maximale stijging van liefst 23,5 procent.

Voor Roglic wordt het de eerste keer dat hij de Angliru zal bedwingen. "Ik verwacht daar wel de nodige aanvallen en vooral een man-tegen-mangevecht", blikte hij vooruit. "Ik heb de Angliru nog nooit bedwongen, maar ik heb er vertrouwen in."

'We hadden de etappe goed onder controle'

Zaterdag kwam de Sloveen niet in de problemen in een bergrit met vier beklimmingen van de eerste categorie. Jumbo-Visma bepaalde het tempo op het slotklim en alleen in de sprint van de favorietengroep moest hij even bij les blijven. Zonder problemen hield hij het wiel van zijn grootste concurrent Richard Carapaz.

"We hadden de etappe goed onder controle", aldus Roglic. "Toen Marc Soler (op dat moment de nummer tien in het klassement, red.) ten aanval trok, zijn we rustig gebleven en hebben we niet gepanikeerd. We zijn ons eigen tempo blijven rijden."

Roglic staat in het klassement in precies dezelfde tijd als nummer twee Carapaz, maar hij gaat aan de leiding vanwege betere resultaten in de etappes.