Primoz Roglic heeft zaterdag de leiding in het algemeen klassement van de Vuelta a España weten te behouden. De kopman van Jumbo-Visma bleef in het spoor van zijn concurrent Richard Carapaz en kwam als een van de eerste favorieten boven in een loodzware bergrit.

De rit werd gewonnen door David Gaudu. De Fransman van Groupama-FDJ, die deel uitmaakte van een kopgroep, troefde in een sprintje bergop de Spanjaard Marc Soler af. Op een kleine minuut werd Sunweb-renner Michael Storer derde.

Daniel Martin eindigde op ruim een minuut als eerste van de klassementsrenners, die bijna tot aan de finish bij elkaar bleven. Carapaz en Roglic kwamen in het spoor van de Ier als respectievelijk negende en tiende over de streep en Wout Poels was op de twaalfde plek de beste Nederlander.

In het klassement blijft Roglic in dezelfde tijd staan als Carapaz, maar gaat de Sloveen dankzij betere rituitslagen aan de leiding. Poels behield de negende plek. De Limburger werd weliswaar gepasseerd door Soler, maar Esteban Chaves viel weg uit de top tien.

Zondag staat er opnieuw een bergrit op het programma. Dan ligt de finish na onder meer twee beklimmingen van de eerste categorie op de loodzware Alto de l'Angliru.

Klassementsrenner Soler dicht gat met kopgroep

In de elfde etappe reed het peloton over 170 kilometer van Villaviciosa naar de Alto de La Farrapona, een klim van de eerste categorie. Onderweg moesten nog drie bergen van de eerste categorie en een klimmetje van de derde categorie worden bedwongen.

Nadat een vroege vlucht met onder anderen Tim Wellens, Ion Iazagirre en José Joaquín Rojas al op de tweede beklimming van de dag werd ingerekend, vormde zich al snel een nieuwe kopgroep van zeven renners.

Wellens behoorde ook tot dit gezelschap en kreeg onder anderen Guillaume Martin en Gaudu met zich mee. Op de derde beklimming sprong Soler weg uit het peloton. De Spanjaard, die tiende staat in het klassement, ging op jacht naar de kopgroep en vond al snel de aansluiting.

Chaves haakt vroeg af bij favorieten

Zonder de geloste Niklas Eg begonnen de vluchters met drie minuten voorsprong aan de ruim 16 kilometer lange Alto de La Farrapona, die een gemiddelde stijging van 6,2 procent kende. De laatste kilometers waren met gemiddeld bijna 10 procent behoorlijk zwaar.

Op de slotklim dunde Jumbo-Visma het peloton steeds verder uit en moest Chaves als eerste van de klassementsrenners afhaken. Vooraan demarreerde Soler met nog 5 kilometer voor de boeg en kon alleen Gaudu zijn tempo volgen. Het duo bleef uit de greep van de favorietengroep en in de sprint bergop bleek de Fransman de sterkste.

De klassementsrenners hielden zich rustig op de Alto de La Farrapona en bleven bij elkaar. Martin ging de sprint aan bij de favorieten, maar Roglic en Carapaz bleven in het wiel van de nummer drie van het klassement.