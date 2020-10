Primoz Roglic had niet vewacht dat hij in de tiende etappe van de Vuelta a España de rode trui zou heroveren. De kopman van Jumbo-Visma boekte zijn derde ritzege en nam de leiding in het algemeen klassement over Richard Carapaz.

"Het is een mooie verrassing en het is fijn om weer aan de leiding te staan", liet Roglic vrijdag na afloop van de etappe weten. "Ik ging puur voor de overwinning, niet voor de rode trui. Voor de ploeg verandert er niet veel."

De Sloveen sprong in de tiende rit op het lastige slotklimmetje weg uit een flink uitgedund peloton en bleef de concurrentie enkele meters voor. Dankzij de bonificatieseconden en de drie seconden tijdverlies van Carapaz verdrong hij de Ecuadoraan van de eerste plek in het klassement.

"Dit was een mooie zege en ik ben superblij", jubelde Roglic, die donderdag zijn 31e verjaardag vierde. "Het is nooit makkelijk om te winnen, maar ik had goede benen. Ik ben een jaar ouder geworden, dus ook sterker. Het is net als wijn: hoe ouder, hoe beter."

'Het wordt een superzware rit'

Roglic, die eerder de openingsrit en de achtste etappe in de Vuelta won, staat nu precies in dezelfde tijd als Carapaz in het klassement. Omdat hij betere rituitslagen liet noteren dan de kopman van INEOS Grenadiers, gaat hij aan de leiding.

In het voorlaatste weekend van de Vuelta staan er twee bergetappes op het programma. Zaterdag wordt er gefinisht op de Alto de La Farrapona, een beklimming van de eerste categorie, en een dag later ligt de aankomst op de loodzware Alto de l'Angliru.

"Het wordt een superzware rit", zei Roglic over de etappe van zaterdag. "Ik verwacht dat het peloton in het begin bij elkaar blijft en dat het richting de finish steeds zwaarder wordt. Maar we hebben gezien dat we een sterke ploeg hebben in de bergen."