Primoz Roglic heeft vrijdag ook de tiende etappe in de Vuelta a España op zijn naam geschreven. De kopman van Jumbo-Visma was veruit de sterkste op een lastige aankomst.

De 31-jarige Roglic hield de Oostenrijker Felix Grossschartner enkele meters achter zich. De Italiaan Andrea Bagioli kwam als derde over de finish en Wout Poels was op de twaalfde plek de beste Nederlander. Rodetruidrager Richard Carapaz eindigde als veertiende.

Roglic boekte zijn derde ritzege in deze Vuelta. De Sloveen won eerder de openingsrit en de achtste etappe in de Spaanse wielerronde.

De tiende rit voerde het peloton over 185 kilometer van Castro Urdiales naar Suances. Onderweg moesten een klimmetje van de derde categorie en verschillende niet gecategoriseerde heuveltjes worden bedwongen. De laatste 2 kilometers liepen zo'n 5 procent omhoog.

Direct na de start kozen vijf renners de aanval, onder wie de Nederlanders Pim Ligthart en Alex Molenaar. Zij kregen gezelschap van de Pool Michal Paluta, de Belg Brent Van Moer en de Spanjaard Jonathan Lastra. Paluta behoorde niet lang tot de kopgroep, want hij reed al snel lek en wist zich niet meer terug te knokken.

Het peloton deed het bijzonder rustig aan, waardoor de overige vier vluchters liefst twaalf minuten voorsprong konden opbouwen. Dat verschil liep gedurende de etappe langzaamaan terug en was met 30 kilometer voor de boeg nog een kleine twee minuten.

Bennett moet lossen uit peloton

Terwijl Molenaar even later een poging om te ontsnappen uit de kopgroep zag mislukken, moest Sam Bennett lossen uit het peloton. De Ier won donderdag aanvankelijk de negende rit, maar werd later gedeclasseerd vanwege herhaaldelijk duwen in de aanloop naar de massasprint.

Op 16 kilometer van de finish zat het avontuur van Ligthart, Molenaar en de andere twee vluchters erop. Het peloton reed vervolgens in zeer hoog tempo naar de finishplaats. Een aantal renners probeerden nog weg te komen voor de voet van het lastige klimmetje, maar zij hadden geen succes.

Op het klimmetje naar Suances dunde het peloton steeds verder uit en bleef een kleine groep over. Met nog 500 meter voor de boeg sprong Roglic weg en kwam hij met ruime voorsprong op de concurrentie over de finish.