Teambaas Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick-Step is woest na de declassering van Sam Bennett in de Vuelta a España. De Ier won aanvankelijk de negende etappe, maar werd later gedeclasseerd vanwege twee schouderduwen in de aanloop naar de massasprint.

"Wat een onzin", foeterde Lefevere donderdag op Twitter. "Bennett zat in de lead-out en een renner van Trek - Segafredo wilde hem eruit halen."

"Maar we kennen de incompetentie van de UCI al langer", voegde Lefevere cynisch toe. "Een lead-out moet gerespecteerd worden en Bennett verdedigde zijn lijn."

Bennett boekte in eerste instantie zijn tweede ritzege in deze Vuelta, maar werd na bestudering van de beelden door de wedstrijdjury teruggezet in de uitslag. De dertigjarige renner van Deceuninck-Quick-Step deelde in de voorbereiding op de sprint tot tweemaal toe een schouderduw uit aan de Let Emils Liepins van Trek-Segafredo.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van de schouderduw van Sam Bennett.

Ackermann: 'Actie van Bennett was niet fair'

Door de declassering van Bennett ging de ritzege naar Pascal Ackermann, die als tweede over de finish kwam. De Duitser kon zich goed vinden in het besluit van de jury.

"Ik zag na de finish de beelden en de actie van Bennett was niet fair", concludeerde Ackermann. "Na alle valpartijen van de laatste weken moeten we een beetje voor elkaar zorgen. Als er geen gaatje is om in te duiken, moet je de benen gewoon stilhouden. Ik vind het vervelend voor Sam, maar we moeten gewoon veiliger koersen."

Eerder deze maand werd Ackermann nog gediskwalificeerd in de Scheldeprijs. De 26-jarige renner van BORA-hansgrohe, die achter Caleb Ewan als tweede eindigde in de Belgische eendagskoers, werd bestraft voor het veroorzaken van een zware valpartij in de massasprint.