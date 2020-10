Pascal Ackermann heeft donderdag de negende etappe in de Vuelta a España gewonnen. De Duitser werd in de massasprint weliswaar tweede achter Sam Bennett, maar de Ier werd later gedeclasseerd.

Bennett werd door de wedstrijdjury teruggezet in de uitslag, omdat hij in de aanloop naar de sprint tot tweemaal toe een schouderduw uitdeelde aan de Let Emils Liepins van Trek-Segafredo. De dertigjarige renner van Deceuninck-Quick-Step was eerder in deze Vuelta nog de sterkste in de vierde etappe.

Ackermann, die eerder in de etappe was gevallen, won voor het eerst in zijn carrière een etappe in de Vuelta. De Belg Gerben Thijssen schoof op naar de tweede plek en de Duitser Max Kanter naar de derde plek. Jetse Bol was op de vijftiende plaats de beste Nederlander.

Voor Ackermann was het zijn zevende overwinning van dit seizoen. De 26-jarige sprinter van BORA-hansgrohe won eerder onder meer twee ritten in de Tirreno-Adriatico en een etappe in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.

In de top van het klassement vonden er geen verschuivingen plaats. Richard Carapaz behoudt zijn voorsprong van dertien seconden op nummer twee Primoz Roglic. Wout Poels blijft op de tiende plek de beste Nederlander.

Vrijdag krijgen de sprinters waarschijnlijk weer de kans. Dan ligt er in een 185 kilometer lange rit van Castro Urdiales naar Suances alleen een klimmetje van de derde categorie op de route. In de finale gaat het parcours wel licht omhoog.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van de schouderduw van Sam Bennett.

Twee vluchters kleuren eerste uren

In de negende etappe legde het peloton ruim 157 kilometer van Castrillo del Val naar Aguilar de Campoo af. Onderweg lagen wel wat kleine heuveltjes, maar er hoefde geen enkele gecategoriseerde klim te worden bedwongen.

Kort na de start gingen de Spanjaard Aritz Bagües en de Colombiaan Juan Felipe Osorio op avontuur. Het duo kreeg alle ruimte en bouwde een voorsprong van bijna zes minuten op. Met nog ruim 100 kilometer voor de boeg werd dat verschil in een mum van tijd gehalveerd door het peloton, dat werd aangevoerd door Deceuninck-Quick-Step.

Hoewel het tempo in het peloton niet al te hoog lag, kwam Ackermann ten val. De Duitser, een van de favorieten voor de dagzege, hield enkel wat schaafwonden over aan zijn valpartij en kon zijn weg vervolgen.

Bagües en Osorio bleven nog een aantal uren vooruit, maar werden op 21 kilometer van de finish ingerekend. Even later reed Roglic lek, maar de kopman van Jumbo-Visma kon snel weer aansluiten in het peloton.

In de finale werd er niet meer gedemarreerd, waardoor een massasprint voor de tweede keer in deze Vuelta de beslissing bracht. Bennett hield daarin Ackermann ruim achter zich, maar hij raakte zijn tweede ritzege in de Spaanse wielerronde later weer kwijt.