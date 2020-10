Julian Alaphilippe heeft het opgenomen voor de motorrijder die elf dagen geleden betrokken was bij zijn harde val in de Ronde van Vlaanderen. De renner van Deceuninck-Quick-Step vindt dat de 64-jarige man geen blaam treft.

De 28-jarige Alaphilippe leek in de slotfase van de Ronde van Vlaanderen met Mathieu van der Poel en Wout van Aert om de zege te gaan strijden. Op 35 kilometer van de meet had de Fransman echter te laat door dat zijn medevluchters om een motor heen stuurden. Hij botste op de motorrijder en kwam hard ten val.

Eddy Engels, de motorcoureur die betrokken was bij de val, kreeg vooral op sociale media de nodige kritiek en voelde zich genoodzaakt zijn verhaal te doen. De Belg zei anderhalve week geleden bij Het Laatste Nieuws dat hij ondanks een knagend schuldgevoel vindt dat hij niks verkeerd deed. Alaphilippe sluit zich daarbij aan.

"Ik hoorde al dat de motorrijder zich schuldig voelde, maar daar hoeft hij zich niet druk over te maken", zegt Alaphilippe tegen L'Équipe. "Hopelijk zal dit interview een steun voor hem zijn. Het was gewoon een race-incident en ik neem hem niks kwalijk. Ik ben sowieso geen wraakzuchtig persoon."

37 Alaphilippe slaat over de kop na botsing met motor in 'Vlaanderen'

'Het was ook niet de schuld van Van der Poel'

Door zijn harde val kon Alaphilippe niet alleen een streep zetten door een eventuele zege in 'Vlaanderens Mooiste'; de wereldkampioen op de weg liep ook enkele breukjes in zijn rechterhand op. Alaphilippe, die snel werd geopereerd en nu herstellende is, benadrukt dat hij de val hoe dan ook niet had kunnen voorkomen.

"Ik hoor mensen zeggen dat ik niet gefocust was. Maar of ik nou voor of achter me keek, mijn handen aan het stuur had of niet: het zou allemaal niks uitgemaakt hebben. Ik hoorde het geluid van de motor gewoon niet omdat we zo snel reden", aldus de Fransman, die zijn medevluchters ook niks kwalijk neemt.

"Het is niet de fout van Van der Poel dat hij me niet waarschuwde. Hem treft net als de motorrijder geen blaam. Van Aert en Van der Poel hebben me na de koers zelfs nog berichtjes gestuurd, dus dat was aardig van ze."

Door de val van Alaphilippe streden rivalen Van Aert en Van der Poel om de zege. De Nederlander van Alpecin-Fenix trok in een sprint-a-deux aan het langste eind.

Julian Alaphilippe kwam hard ten val in de Ronde van Vlaanderen. (Foto: ANP)