Vuelta a España ·

"Het was een lange finale. Moeilijk ook, door de vele tegenwind", aldus Sam Bennett na de door hem gewonnen negende etappe. "Het was knokken om in positie te blijven, we werden bijna de hekken ingegooid door wat mannen. Dat was nog even spannend, maar het team heeft het geweldig gedaan en we bleven overeind . Ik ben blij dat ik dat harde werk kon afmaken. Volgens mij is dit mijn vijftigste zege en de honderdste voor het team (Deceuninck-Quick-Step) in grote rondes, dus dat zijn prachtige mijlpalen om te behalen."